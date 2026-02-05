Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | La muerte de una mujer en la UCI eleva a 46 el número de víctimas

El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro

La hija de una víctima de Adamuz: “Somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad”

La hija de una víctima de Adamuz: “Somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad”

Lucía Feijoo Viera

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Madrid

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
  2. El regalo de la Seguridad Social para las amas de casa cuando hayan cumplido los 65 años: más de 700 euros mensuales
  3. Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona
  4. Un gigantesco argayo sobresalta a los vecinos de La Guía y arrastra parte del acantilado y el muro de la finca de una vivienda
  5. Oviedo se viste de luto por el fallecimiento de la joven odontóloga Carlota Sánchez Luño
  6. Crece la preocupación por la inseguridad en este barrio de Oviedo: 'Me da miedo salir de noche
  7. La intrahistoria de cómo en 1985 un asturiano salvó el ingreso a tiempo de España en la Comunidad Económica Europea
  8. Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal

La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal

El mastín asturiano, conocido como “pastor del osu” y del que solo hay catalogados un centenar en Asturias, es el Premio Feria del Perro de Tineo: “Son una maravilla”

El mastín asturiano, conocido como “pastor del osu” y del que solo hay catalogados un centenar en Asturias, es el Premio Feria del Perro de Tineo: “Son una maravilla”

La ayuda del Principado contra la precariedad de los asturianos de Cuba: casi dos millones de euros desde 2007 y más de 500.000 en los últimos cuatro años

La ayuda del Principado contra la precariedad de los asturianos de Cuba: casi dos millones de euros desde 2007 y más de 500.000 en los últimos cuatro años

Avance en el proyecto del nuevo centro de salud de Salas: el Principado, a un paso de ser titular de los terrenos

Avance en el proyecto del nuevo centro de salud de Salas: el Principado, a un paso de ser titular de los terrenos

La dirección de Albo sobre el cierre de la planta de Tapia: "Somos conscientes del impacto humano que conlleva"

La dirección de Albo sobre el cierre de la planta de Tapia: "Somos conscientes del impacto humano que conlleva"

Reza Pahlaví, opositor iraní y príncipe heredero

Reza Pahlaví, opositor iraní y príncipe heredero
Tracking Pixel Contents