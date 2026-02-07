Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería NacionalPartido Real OviedoSentenciaDesparecida San Juan de la Arena
instagramlinkedin

Investigación

Un hombre se atrinchera armado en su casa a las afueras de Teulada (Alicante)

En el lugar se encuentran varias patrullas de Guardia Civil y Policía Local, además de un equipo médico

La movilización policial y sanitaria en la zona de la vivienda

La movilización policial y sanitaria en la zona de la vivienda / Levante-EMV

Sara Rodríguez

Un hombre de unos 40 años se encuentra este sábado atrincherado con armas en su vivienda a las afueras de Teulada (Alicante), según ha podido saber este diario.

Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local, además de un equipo médico y una ambulancia SAMU.

La intervención se produce a escasos 800 metros de donde se está celebrando la vuelta ciclista a la Comunitat Valenciana, que recorre este sábado parte de Teulada. El evento ha provocado el corte de varias vías del municipio.

Noticias relacionadas

A la espera del negociador

Por el momento no ha trascendido más información sobre las circunstancias que han llevado al hombre a atrincherarse en el interior de su vivienda, ya que la intervención continúa activa a la espera de la llegada de un negociador de la Guardia Civil.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
  2. La ayuda de la Seguridad Social que llega hasta los 1.595 euros al mes: estas son las personas que pueden solicitar esta prestación
  3. Conmoción en el sector de la moda por el fallecimiento de la joven modelo de 21 años Cristina Pérez Galcenco: 'Nos dejó demasiado pronto; recordaremos su dulzura y profesionalidad
  4. De repartir con camiones por Asturias a tener cuatro tiendas: el histórico comercio de El Llano se despide tras 40 años
  5. El bosque de Oviedo que se convertirá en un jardín botánico para disfrutar del deporte y la naturaleza
  6. El partido del Oviedo ante el Rayo Vallecano se aplaza: estas son las claves
  7. Levantan un peaje en Madrid...y Asturias envía una carta y vuelve a pedir la supresión del peaje del Huerna
  8. Los pasillos rodantes del HUCA ya funcionan: así fue la inauguración de una actuación 'que nos transporta hacia el futuro

Otra paciente gijonesa ya operada y a seguimiento por cáncer de mama: "Me hicieron la mamografía y me daban la consulta de los resultados para once meses después"

Otra paciente gijonesa ya operada y a seguimiento por cáncer de mama: "Me hicieron la mamografía y me daban la consulta de los resultados para once meses después"

Arsenio Díaz, reelegido en la Agrupación Vecinal de Mieres: “Queremos que todos los ciudadanos puedan relacionarse con las administraciones sin brecha digital”

Arsenio Díaz, reelegido en la Agrupación Vecinal de Mieres: “Queremos que todos los ciudadanos puedan relacionarse con las administraciones sin brecha digital”

Frixuelos, desfiles de disfraces con mascotas, Trump como infiltrado, paseos en madreñas y el Descenso de Galiana: todo lo que hay que saber del Carnaval en Asturias

Frixuelos, desfiles de disfraces con mascotas, Trump como infiltrado, paseos en madreñas y el Descenso de Galiana: todo lo que hay que saber del Carnaval en Asturias

De soldado en misión de paz en Kosovo a gestionar la salida a Bolsa de una empresa por 15 millones y cientos de empleados: Chema Riera, empresario ovetense en EEUU

De soldado en misión de paz en Kosovo a gestionar la salida a Bolsa de una empresa por 15 millones y cientos de empleados: Chema Riera, empresario ovetense en EEUU

"Anboto" se libra por segunda vez del atentado con granadas contra las instalaciones policiales de Buenavista, en Oviedo, perpetrado en 1997

"Anboto" se libra por segunda vez del atentado con granadas contra las instalaciones policiales de Buenavista, en Oviedo, perpetrado en 1997

Video | La Guardia Civil vigila la EX-119 por la crecida del río Tiétar

EN IMÁGENES: Club LA NUEVA ESPAÑA de Avilés en Luanco

EN IMÁGENES: Club LA NUEVA ESPAÑA de Avilés en Luanco

LaLiga: FC Barcelona - Mallorca, en imágenes

LaLiga: FC Barcelona - Mallorca, en imágenes
Tracking Pixel Contents