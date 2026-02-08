Tiroteo
Se entrega a la Guardia Civil el hombre que ha matado a tiros a su vecino en Catarroja
El presunto asesino era el vecino de abajo de la víctima y ambos arrastraban un problema vecinal
El hombre que esta mañana ha matado supuestamente a tiros a un vecino suyo en Catarroja y se ha dado a la fuga ya se ha entregado a la Guardia Civil. Tras casi cinco horas de tensión vecinal, la Guardia Civil ya ha detenido al autor de los disparos. Tal como ha podido confirmar este periódico, la entrega se ha producido tras varias horas de búsqueda por parte de los agentes tras comprobar que el autor de los disparos no estaba atrincherado en su domicilio.
En las imágenes se aprecia cómo el hombre se ha entregado a los agentes.Tal como apuntaban las informaciones previas y aseguraban los vecinos del inmueble, el presunto homicida vivía en el piso de abajo de la víctima. Las primeras hipótesis apuntan a que existiría un problema vecinal entre ambos que hoy ha provocado el tiroteo y se ha saldado con la muerte del hombre de 46 años por un disparo en la cabeza.
A las 11:20 horas, los vecinos de una finca situada en pleno centro de Catarroja han dado la voz de alarmar tras encontrarse en la escalera a un hombre con una herida en la cabeza.
Tras recibir la llamada del CICU y desplazarse hasta el lugar del suceso una patrulla de la Guardia Civil de Alfafar-Catarroja y una unidad del SAMU se ha certificado que el herido ya había fallecido por la gravedad de las heridas. Se trata de un hombre de 46 años, vecino de la finca, que presentada gravísimas lesiones en la cabeza compatibles con un disparo efectuado con una escopeta.
