Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mujeres ganaderasPolémica arzobispo de OviedoDesaparecida San Juan de la ArenaSuspensión partido Real Oviedo
instagramlinkedin

Sucesos

Seis detenidos tras un apuñalamiento mortal en Córdoba

La Policía Local ha arrestado a los individuos, por su presunta participación en los hechos, en la calle Libertador Simón Bolívar

La calle Loja, en el Sector Sur.

La calle Loja, en el Sector Sur. / Manuel Murillo

Pilar Cobos

Córdoba

Seis personas han sido detenidas este domingo en Córdoba después de, presuntamente, participar en un apuñalamiento mortal ocurrido en el barrio del Sector Sur. Según confirman fuentes de la Policía Local, los arrestos han sido realizados en la calle Libertador Simón Bolívar, en tanto que la agresión se ha producido en la calle Loja.

Emergencias 112 Andalucía ha recibido una llamada de alerta a las 15.45 horas. El alertante le ha informado de que se estaba produciendo una pelea y que podría haber una persona herida, sin aportar más datos. Este servicio ha activado al 061, a la Policía Nacional y a la Policía Local, que se han desplazado hasta el lugar para atender lo ocurrido.

Noticias relacionadas

La Policía Local ha confirmado a este periódico el fallecimiento de una persona después de recibir una agresión con arma blanca. Los agentes de este cuerpo han parcticado las detenciones de las personas que presuntamente habrían cometido la agresión después de huir del lugar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
  2. De repartir con camiones por Asturias a tener cuatro tiendas: el histórico comercio de El Llano se despide tras 40 años
  3. La disputada herencia de los dos hermanos momificados en su casa de Oviedo: llevaban cuatro años muertos y sus herederos llevan al Principado al Supremo para evitar pagar 220.000 euros de Sucesiones
  4. Localizan muerto a un joven de 18 años en Gijón
  5. El lunes se esperan colas kilométricas en el Lidl por este electrodoméstico más barato que en Amazon
  6. El millón de euros del Euromillones ya está en el bolsillo de su venturoso dueño, un discreto jubilado 'de Mieres de toda la vida
  7. La ayuda de la Seguridad Social que llega hasta los 1.595 euros al mes: estas son las personas que pueden solicitar esta prestación
  8. El partido del Oviedo ante el Rayo Vallecano se aplaza por razones de seguridad

EN DIRECTO: El Sporting, con Cuenca y Ferrari, a sumar de tres ante el Huesca

EN DIRECTO: El Sporting, con Cuenca y Ferrari, a sumar de tres ante el Huesca

Un recibimiento que no se quiso perder ni Pablo Vázquez: el Sporting llega a El Molinón impulsado por los ánimos de miles de seguidores rojiblancos

Un recibimiento que no se quiso perder ni Pablo Vázquez: el Sporting llega a El Molinón impulsado por los ánimos de miles de seguidores rojiblancos

Un conductor salense de 83 años que se metió en sentido contrario en la Autovía de Grado obliga a cortar el túnel de Peñaflor para evitar colisiones

Un conductor salense de 83 años que se metió en sentido contrario en la Autovía de Grado obliga a cortar el túnel de Peñaflor para evitar colisiones

LaLiga: Atlético de Madrid - Betis, en directo

LaLiga: Atlético de Madrid - Betis, en directo

Si tienes en tu casa esta silla de ikea una casa de subastas te paga hasta 500 euros

Si tienes en tu casa esta silla de ikea una casa de subastas te paga hasta 500 euros

Fotogalería | El buen tiempo devuelve a los pacenses al río

Fotogalería | El buen tiempo devuelve a los pacenses al río
Tracking Pixel Contents