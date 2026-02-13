Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Los sindicatos mayoritarios desconvocan la huelga ferroviaria

Punta Umbría (Huelva) se persona como acusación popular en el caso del accidente de Adamuz

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) se personará como acusación popular en el caso del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), según ha anunciado este jueves su alcalde, José Carlos Hernández Cansino.

El anuncio llega después de que ayer la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, informara de que va a llevar al próximo pleno municipal la personación del consistorio capitalino en la causa judicial en calidad de acusación popular. Hernández Cansino, a través de sus perfiles en redes sociales, ha explicado que él también llevará la correspondiente propuesta al próximo pleno municipal para formalizar dicha personación.

"Ha sido mucho el daño que este suceso ha causado en nuestro pueblo y el Ayuntamiento de Punta Umbría tiene que estar presente en el procedimiento por las víctimas, por su familia y por la Justicia", ha indicado.