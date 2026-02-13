Violencia sexual
El acusado de secuestrar y violar a una mujer durante dos años en Murcia tenía un barco lleno de droga en Cartagena
Alberto S. M. y su vecina María, sospechosa de encubrimiento, son trasladados por la Policía a la Ciudad de la Justicia tras tres noches en los calabozos
Alberto S. M., detenido por violar y secuestrar presuntamente a su pareja durante dos años en una casa de huerta en la pedanía murciana de San José de la Vega, tenía en el municipio de Cartagena un barco en el que los investigadores hallaron diversas sustancias estupefacientes, apuntan fuentes judiciales. El sospechoso pasó este viernes a disposición judicial.
Junto a él lo hizo María, su vecina, acusada de encubrimiento, dado que, presuntamente, era conocedora del calvario que estaba pasando la víctima, la cual el martes logró coger una escalera, saltar el muro de la vivienda y huir.
El barco en cuestion, que se encuentra en un amarre en el puerto de Los Urrutias, fue registrado, después de lo autorizase el Juzgado de Cartagena, por los investigadores responsables del caso. En el interior de la embarcación había drogas, confirman fuentes judiciales.
Hachís, marihuana, cocaína...
No obstante, donde se halló una ingente cantidad de sustancias fue en la vivienda de San José de la Vega: había hachís, marihuana y cocaína en diversas cantidades. También tenía armas de fuego y objetos que, presuntamente, habrían sido utilizados para amenazar y someter a la víctima.
Otro vecino y una familiar directa del principal sospechoso llegaron a ser detenidos también, aunque puestos en libertad.
Alberto S. M. investigado por delitos de malos tratos en el ámbito de la violencia de género, agresiones sexuales y detención ilegal, fue arrestado el miércoles en la misma vivienda en la que presuntamente mantenía retenida a su víctima, de 38 años, cuya desaparición de la víctima había sido denunciada en abril de 2024.
La mujer logró escapar el pasado martes aprovechando que su captor dormía. Saltó el muro de la vivienda y caminó varios kilómetros hasta la casa de su ex para pedir ayuda.Él la llevó al médico.
Cuando los sanitarios atendieron a la víctima del secuestro en la casa de San José de la Vega, se encontraron con una persona que llevaba mucho tiempo sin recibir atención médica: presentaba en el cuerpo, afirmaron testigos, múltiples hematomas, tenía una brecha en la cabeza (por la cual recibió puntos) y había perdido varios dientes. Aunque lo más grave lo tenía en un ojo: había perdido la visión del mismo, algo que ocurrió, según narró ella misma, después de que su captor le propinase una paliza bestial.
