Molina de Segura
Rescatan el cadáver de un hombre que había caído al río en Murcia
El fallecido es un varón de 63 años
EFE
Servicios de emergencia han rescatado la madrugada de este sábado el cadáver de un hombre que había caído al río Segura en la localidad de Molina de Segura, ha informado el 112.
Las fuerzas de seguridad se movilizaron tras recibir el Centro de Coordinación de Emergencias 112 una llamada en la que se indicaba que un hombre había caído al río a la altura del Parque de la Hoya, frente a Museo Mudem.
Hasta el lugar se han desplazado inmediatamente unidades de Policía Local de Molina de Segura, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y Guardia Civil.
Las dotaciones han llevado a cabo la búsqueda en ambas márgenes del río, una tarea que ha estado dificultada por la crecida del caudal en las últimas horas.
También se ha avisado a la Policía Local de Alguazas, Las Torres de Cotillas, Alcantarilla y Murcia, que han preparado unidades para su movilización, incluidos bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia.
Como resultado del rastreo, a las 5:37 horas, el Consorcio de Bomberos ha informado de la localización del cuerpo sin vida del hombre, de 63 años, han indicado las fuentes, que no han precisado más detalles sobre las circunstancias del suceso.
