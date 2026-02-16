Violencia machista
Fallece la enfermera apuñalada por su pareja en el centro de salud de Benicàssim (Castellón)
El presunto agresor ha sido detenido y trasladado a las dependencias de la Guardia Civil
Pablo Ramón Ochoa
Una enfermera ha fallecido tras haber sido apuñalada por un hombre en el Centro de Salud de Benicàssim, en Castellón, este lunes por la mañana, según han confirmado varias fuentes de toda solvencia a Mediterráneo.
La investigación se encuentra en los momentos iniciales pero las fuentes han indicado que se trata de un caso de violencia machista, ya que el agresor es pareja de la trabajadora sanitaria.
La mujer acuchillada era una de las enfermeras que atiende normalmente en dicho ambulatorio. La fallecida estaba a punto de jubilarse, según ha podido saber este diario.
Su pareja habría utilizado dos armas blancas diferentes para emprenderla a puñaladas contra ella.
El presunto autor, detenido
Los servicios sanitarios, la Guardia Civil y la Policía Local están en el lugar de los hechos, en un amplio despliegue de fuerzas.
De hecho, el presunto autor de los hechos ha podido ser detenido allí mismo, de acuerdo con las mismas fuentes. Se trata de un varón de nacionalidad española de unos 65 años. Ya bajo custodia, el detenido ha sido trasladado a las dependencias de la Guardia Civil de Benicàssim.
Ante la violencia machista, 016
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica.
En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.
Suscríbete para seguir leyendo
- Lidia Martínez se jubila tras 40 años como cajera de la primera gran superficie que tuvo Asturias: 'La inmensa mayoría de la gente con la que traté fue maravillosa
- La borrasca 'Oriana' descargó en Asturias el segundo chaparrón más grande de toda España: casi 70 litros por metro cuadrado
- Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
- Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
- Fallece un motorista de 54 años en un accidente de tráfico en Posada de Llanera
- Los artilugios de Galiana se convierten en fallas: la peña Ébano vence en el Descenso y el Abuelo Anselmo y los Piniellanos la acompañan en el podio del día grande de Avilés
- Un altercado en un supermercado del centro de Gijón obliga a intervenir a la Policía
- Emma García para Fiesta en directo por el enfado por la ocupación de 'sus 'inquiokupas': 'Me denuncian ellos a mí por acoso y coacción