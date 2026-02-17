Castilla y León
Detienen a los amigos del joven electrocutado en un aerogenerador de Burgos por un reto
La investigación de la Guardia Civil reveló que los amigos del joven fallecido intentaron entrar en el aerogenerador, forzando una rejilla que impidió la salida de la víctima.
EFE
La Guardia Civil ha detenido por un delito de homicidio imprudente a los dos amigos del joven que falleció en junio de 2025 electrocutado en el interior de un aerogenerador de un parque eólico de Quintanilla Sobresierra (Burgos), al que había accedido como parte de un reto a través de una rejilla de ventilación que fue cerrada luego desde fuera.
El suceso tuvo lugar el 13 de junio de 2025 cuando el fallecido, de 23 años, y los dos detenidos, de 25 y 31, estaban acampando en un paraje al aire libre de Quintanilla Sobresierra, una zona en la que se ubica un extenso parque eólico, ha informado este martes el cuerpo en nota de prensa.
Según la investigación, los jóvenes se marcaron el reto de fotografiarse dentro de un aerogenerador, forzaron una rejilla de ventilación, ubicada a tres metros del suelo, y por la que se coló la víctima, que sobre las 22:30 recibió una descarga eléctrica que acabó con su vida.
Inspección del lugar
Agentes del Equipo de Policía Judicial del Alfoz de Burgos realizaron una inspección en el lugar y tomaron declaración a los amigos, que ofrecieron contradicciones en su versión sobre lo que había sucedido.
Los agentes pudieron constatar que habían intentado forzar la puerta de entrada peatonal, con el objetivo de entrar en la torre, pero los propios sistemas de seguridad del molino lo habían impedido.
El acceso de la víctima se produjo, según la investigación, a través de una rejilla de ventilación que estaba ubicada bajo las escaleras de subida a la puerta, a casi tres metros del suelo; fue desatornillada, también una segunda rejilla, y el joven escaló y se coló de un salto al interior del aerogenerador.
Rejillas recolocadas
Las rejillas fueron, luego, recolocadas y atornilladas por causas que la Guardia Civil no ha conseguido todavía aclarar, pero sí ha quedado demostrado que esta acción solo se pudo hacer desde el exterior, con intervención humana, y que impidió al joven salir de la estructura.
La Guardia Civil ha detenido en la Comunidad de Madrid a los dos amigos del fallecido, a los que además de un delito de homicidio imprudente se les imputa otro de daños por los desperfectos ocasionados en la puerta de acceso al aerogenerador y el lucro cesante de la empresa por la parada de la actividad laboral.
Los detenidos junto con las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de los Juzgados de Burgos.
