Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

Investigación

Encuentran degolladas en su domicilio de Castellón a una mujer y a su hija de 12 años

Según ha podido conocer Mediterráneo, sobre el marido y padre de las víctimas pesaba una orden de alejamiento y ha sido detenido

Encuentran degolladas en su domicilio de Xilxes (Castellón) a una mujer y a su hija de 12 años

Encuentran degolladas en su domicilio de Xilxes (Castellón) a una mujer y a su hija de 12 años

Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa / Iván Fernández

Xilxes (Castellón)

Una mujer y su hija, menor de edad, han sido encontradas este martes sin vida en su vivienda de Xilxes (Castellón). La Guardia Civil investiga esta muerte violenta, después de que se hayan hallado los dos cuerpos sin vida en una casa que se encuentra cerca del Ayuntamiento de la localidad y el retén de la Policía Local.

Tras recibir el aviso de un posible doble crimen, una patrulla de Policía Local y otra de la Guardia Civil han acudido con urgencia al lugar. El alcalde de la localidad, Ismael Minguet, ha confirmado que agentes de la Benemérita se encuentran en estos momentos en la casa.

Los cádaveres han sido hallados en una vivienda cercana al Ayuntamiento de Xilxes.

Los cádaveres han sido hallados en una vivienda cercana al Ayuntamiento de Xilxes. / Pablo Ramón Ochoa

La Guardia Civil ya se encuentra practicando las primeras investigaciones. Tanto la mujer como la niña, de 12 años de edad y estudiante de sexto de Primaria en la localidad, así como el padre y marido de las víctimas son sordomudos. La mujer era natural de la localidad de la Plana Baixa.

Tanto la Guardia Civil como la Policía Local de Xilxes conocían a las víctimas y al padre de la menor asesinada, porque habían intervenido en varios episodios de violencia de género y doméstica.

La niña y su madre llevarían tiempo muertas dentro de la casa. Los primeros agentes de la Policía Local y la Guardia Civil que han llegado a la escena del crimen han necesitado la ayuda de un intérprete de lengua de signos (ILS) para hablar con el marido y padre de las víctimas debido a su discapacidad auditiva.

Noticias relacionadas

Según ha podido conocer Mediterráneo, sobre el hombre pesaba una orden de alejamiento de su pareja y ha sido detenido. Según las explicaciones dadas ante las fuerzas de seguridad, este hombre aseguró que se encontraba en Valencia, y que le había llegado un mensaje en el que se le alertaba que algo había ocurrido, por lo que habría tomado la decisión de acudir a la localidad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
  2. Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
  3. El tercer gran bulevar de Oviedo toma forma con la conexión de un barrio que lleva años aislado
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el juego de sábanas estilo hotel que arrasa: de algodón y en colores que inspiran serenidad
  5. Llanera llora a Chechu, motero y oviedista, que falleció el domingo cuando regresaba a casa de ver el partido en el Tartiere: 'Era un buen tipo, siempre alegre, contando chistes
  6. Horario, recorrido, participantes... el gran desfile de Carnaval de Gijón mira al cielo ante la amenaza de lluvia
  7. Lidia Martínez se jubila tras 40 años como cajera de la primera gran superficie que tuvo Asturias: 'La inmensa mayoría de la gente con la que traté fue maravillosa
  8. Manu, víctima de un síndrome tras su paso por Pasapalabra y más de 400 programas y esfuerzo diario: 'Aguanta el nivel de estudio, de grabaciones

Un juez imputa al número dos Policía Nacional y le llama a declarar por un presunto delito de agresión sexual

Un juez imputa al número dos Policía Nacional y le llama a declarar por un presunto delito de agresión sexual

La vida de Charo Fuentes, una indiana del siglo XXI entre Asturias y Venezuela: un amor eterno, tesón empresarial y muy rico chocolate

La vida de Charo Fuentes, una indiana del siglo XXI entre Asturias y Venezuela: un amor eterno, tesón empresarial y muy rico chocolate

Un edificio aparentemente normal de Cangas de Onís esconde bajo el suelo un secreto que supera los cinco mil años: la cámara sepulcral de mitos legendarios

Un edificio aparentemente normal de Cangas de Onís esconde bajo el suelo un secreto que supera los cinco mil años: la cámara sepulcral de mitos legendarios

Corvera tendrá el primer carril bici de su historia: unirá Los Campos y Las Vegas con Avilés y se pagará íntegramente con fondos europeos

Corvera tendrá el primer carril bici de su historia: unirá Los Campos y Las Vegas con Avilés y se pagará íntegramente con fondos europeos

Hablan los policías municipales de Oviedo que detuvieron a los asaltantes de la tienda de telefonía de Gijón: "Fue un buen despliegue"

Hablan los policías municipales de Oviedo que detuvieron a los asaltantes de la tienda de telefonía de Gijón: "Fue un buen despliegue"

Asturias vive un Carnaval blanco con casi 8.500 esquiadores en Pajares y Fuentes de Invierno (muchos de ellos de Portugal y Galicia)

Asturias vive un Carnaval blanco con casi 8.500 esquiadores en Pajares y Fuentes de Invierno (muchos de ellos de Portugal y Galicia)
Tracking Pixel Contents