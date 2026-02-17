Agresión con arma blanca
Un joven de 19 años, herido con arma blanca en una reyerta durante el Carnaval de Badajoz
Las intoxicaciones por consumo de alcohol fueron la principal causa de las intervenciones de Cruz Roja en una joranda donde hubo 15 traslados a hospitales
La jornada del lunes del Carnaval de Badajoz se saldó con un total de 72 asistencias sanitarias atendidas por Cruz Roja, en un día que los equipos califican como "bastante ajetreado" desde primera hora.
La incidencia más destacada se produjo en torno a las 4.00 horas en la plaza de España, donde un joven de 19 años resultó herido con arma blanca durante una reyerta. Aunque la lesión presentaba una gravedad limitada, fue derivado a un centro hospitalario para una valoración más exhaustiva.
Balance de asistencias
A lo largo de la jornada, Cruz Roja atendió principalmente casos de carácter leve, siendo las intoxicaciones por consumo de alcohol las más numerosas, con 23 intervenciones. También se registraron 14 heridas accidentales, 11 atenciones por enfermedad común y 7 heridos en reyertas.
El dispositivo sanitario actuó además en 6 traumatismos accidentales, 3 crisis de ansiedad, 2 casos de enfermedad cardiaca, 2 esguinces, 2 intoxicaciones por consumo de drogas, una reacción alérgica y un síncope.
En total, 15 personas precisaron traslado a centros hospitalarios, la mayoría por patologías de carácter traumático.
Dispositivo desplegado
Para cubrir esta jornada festiva, Cruz Roja movilizó un total de 22 efectivos y 6 unidades móviles, que permanecieron operativas durante todo el lunes de Carnaval.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
- El tercer gran bulevar de Oviedo toma forma con la conexión de un barrio que lleva años aislado
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el juego de sábanas estilo hotel que arrasa: de algodón y en colores que inspiran serenidad
- Llanera llora a Chechu, motero y oviedista, que falleció el domingo cuando regresaba a casa de ver el partido en el Tartiere: 'Era un buen tipo, siempre alegre, contando chistes
- Horario, recorrido, participantes... el gran desfile de Carnaval de Gijón mira al cielo ante la amenaza de lluvia
- Lidia Martínez se jubila tras 40 años como cajera de la primera gran superficie que tuvo Asturias: 'La inmensa mayoría de la gente con la que traté fue maravillosa
- Manu, víctima de un síndrome tras su paso por Pasapalabra y más de 400 programas y esfuerzo diario: 'Aguanta el nivel de estudio, de grabaciones