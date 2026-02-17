NAUFRAGIO
Dos marineros gallegos se salvan a nado tras embarrancar su pesquero en Sanxenxo
Ocurrió a la altura de Nanín y los tripulantes pudieron alcanzar la costa, donde fueron rescatados en unas rocas
Nicolás Davila
Los dos tripulantes de un pesquero han salvado sus vidas en la mañana de este martes tras embarrancar su barco frente a playa de Nanín, en Sanxenxo. Ambos pudieron alcanzar tierra a nado y están a salvo.
La embarcación, que volcó, no puede recuperarse por el momento ya que que está incrustada en las rocas y el oleaje impide acercarse a ella.
Gardacostas de Galicia intervino en el operativo de rescate con la auxiliar del buque 'Ría de Vigo'.
El Concello de Sanxenxo, por su parte, indica que se trata de dos buzos de O Grove. Añade que la embarcación se hundió por motivos que se desconocen, aunque se apunta que quizás el mal estado del mar habría llevado la embarcación hacia las rocas.
Los dos tripulantes fueron rescatados por Emerxencias de Sanxenxo cuando se encontraban encima de unas rocas. No precisaron asistencia sanitaria.
Además de Gardacostas y Emerxencias, acudieron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.
Este último cuerpo ha informado de que se trata de dos hombres de 45 y 52 años que se dedican a la captura de erizo y se desplazaban desde Bueu a O Grove en la embarcación que volcó.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
- El tercer gran bulevar de Oviedo toma forma con la conexión de un barrio que lleva años aislado
- Llanera llora a Chechu, motero y oviedista, que falleció el domingo cuando regresaba a casa de ver el partido en el Tartiere: 'Era un buen tipo, siempre alegre, contando chistes
- Horario, recorrido, participantes... el gran desfile de Carnaval de Gijón mira al cielo ante la amenaza de lluvia
- Lidia Martínez se jubila tras 40 años como cajera de la primera gran superficie que tuvo Asturias: 'La inmensa mayoría de la gente con la que traté fue maravillosa
- Manu, víctima de un síndrome tras su paso por Pasapalabra y más de 400 programas y esfuerzo diario: 'Aguanta el nivel de estudio, de grabaciones
- Ana Méndez Civieta, la ingeniera ovetense que está al frente del 'túnel inteligente' clave para la expansión de Londres