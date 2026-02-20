Detenido un hombre en Navarra acusado de asesinar a su mujer

Un hombre ha sido detenido en Sarriguren, en la localidad navarra del Valle Egüés, acusado de asesinar a su mujer con un arma blanca y de herir de gravedad a su madre -suegra de la víctima-, han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

El suceso ha tenido lugar esta tarde, en torno a las 19:30 horas, en una vivienda de la calle Reino de Navarra. La detención ha sido llevada a cabo por la Policía Local del Valle de Egüés, aunque la investigación corre a cargo de la Policía Judicial de la Policía Foral.

El juez encargado del caso ha decretado el secreto del sumario, por lo que de momento no se conocen más datos del suceso.

El Ayuntamiento del Valle de Egüés ha convocado una reunión de su Junta de Portavoces este sábado a las 10:00 horas, en la que se espera que se apruebe una declaración institucional de condena del asesinato.