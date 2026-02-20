Violencia machista
Detenido un hombre en Navarra acusado de asesinar a su mujer
El arrestado también ha herido de gravedad a su propia madre
EFE
Un hombre ha sido detenido en Sarriguren, en la localidad navarra del Valle Egüés, acusado de asesinar a su mujer con un arma blanca y de herir de gravedad a su madre -suegra de la víctima-, han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.
El suceso ha tenido lugar esta tarde, en torno a las 19:30 horas, en una vivienda de la calle Reino de Navarra. La detención ha sido llevada a cabo por la Policía Local del Valle de Egüés, aunque la investigación corre a cargo de la Policía Judicial de la Policía Foral.
El juez encargado del caso ha decretado el secreto del sumario, por lo que de momento no se conocen más datos del suceso.
El Ayuntamiento del Valle de Egüés ha convocado una reunión de su Junta de Portavoces este sábado a las 10:00 horas, en la que se espera que se apruebe una declaración institucional de condena del asesinato.
Pide ayuda
Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.
En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
