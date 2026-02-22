Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido un hombre por matar a puñaladas a su vecino en Valencia

La víctima ha recibido una puñalada en el cuello y la Policía ha arrestado al autor dentro del domicilio

L-EMV

Teresa Domínguez / Abraham Pérez

Nuevo homicidio en Valencia. La Policía Nacional ha detenido a un hombre minutos después de que matara presuntamente a un vecino suyo de una puñalada en el cuello en una finca del barrio de Benimàmet. Según las primeras informaciones el vecino de la puerta 8 sería el presunto autor del homicidio (mientras que la víctima residía en la puerta 5), cuyas motivaciones aún no han trascendido.

Nada más producirse los hechos el teléfono Emergencias 112 ha recibido una llamada alertando de que un hombre se desangraba tras haber recibido al menos una puñalada, lo que ha puesto en marcha el protocolo de muertes violentas.

Por esa razón, se han desplazado al lugar patrullas de la Policía Nacional, la Policía Local y medios sanitarios. Los hechos han transcurrido alrededor de las 15:30 horas. Una vez que las primeras patrullas han verificado que la víctima, José Ramón, de 58 años, había fallecido pidieron la presencia de agentes del grupo de homicidios y de la Policía Científica. Estos segundos están realizando en este momento la inspección ocular en la escena del crimen.

Según las primeras informaciones, el presunto autor del homicidio, que se quedó en el lugar esperando a la policía hasta que fue detenido, habría tenido algunos conflictos previos en el vecindario, aunque este extremo continúa estando pendiente de confirmación dado que las investigaciones no han hecho más que empezar. Seguiremos informando.

