Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Un mes de la tragedia: la investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias

El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro

Adamuz, 31 días de aquel fatídico día

Adamuz, 31 días de aquel fatídico día

Sara Fernández

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Madrid

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Un mes después del suceso, Adamuz trata de recuperar una aparente normalidad que les devuelva a la tranquilidad del día a día, a las rutinas de unas vidas golpeadas por la tragedia ajena pero que vivieron como propia.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

Jornadas sobre turismo sostenible, seminarios para trabajar con la IA y proyectos en red: conoce la agenda de Gijón Impulsa

Vuelve el Ciclo de Seminarios de Innovación que Gijón Impulsa desarrolla junto con Innovasturias

Fallece a los 78 años Jorge Fernández Cortés, párroco durante dos décadas de San Pedro de los Arcos (Oviedo)

La relación CC-PSOE toca fondo por el ‘decreto Canarias’ y la financiación

"La tienda del futuro" se diseña en Gijón: conoce el proyecto para fomentar el comercio local de la ciudad

El podcast de los asturianos en Madrid supera el millón de visualizaciones en menos de un año

Pablo Argüelles, cardiólogo: "Ocho mil pasos al día, el objetivo asequible que protege el corazón"
