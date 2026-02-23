Accidente laboral
Muere al caerle un árbol encima cuando trabajaba en la Región de Murcia
El fallecido se encontraba en la Morra de don Francisco, un monte muy próximo al límite con Lorca
Alba Marqués
Un hombre ha muerto a consecuencia de las graves heridas sufridas al caerle un árbol encima cuando trabajaba en un monte del término municipal de Cehegín.
El 1-1-2 recibía, a las 08:55 horas de esta mañana, la llamada de uno de sus compañeros, que reclamaba asistencia para el accidentado. Pese a lo apartado del lugar del accidente y la difícil cobertura telefónica, el Centro de Coordinación de Emergencias logró posicionar la ubicación, un monte llamado la Morra de don Francisco, al sur del término municipal de Cehegín y próximo al límite con el municipio de Lorca.
Entre tanto, se movilizaron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, agentes medioambientales, una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061, efectivos del Servicio de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Lorca, helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias con bomberos del Grupo de Rescate Aéreo Especializado del CEIS, así como patrullas de la Guardia Civil.
A la llegada de los servicios de emergencia, los sanitarios sólo pudieron confirmar el fallecimiento del accidentado. El incidente ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.
- Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
- Las familias de los fallecidos tras el brutal accidente en la avenida Constitución de Gijón, rotas: 'Es duro de asimilar
- Los vecinos de La Corredoria reclaman sanciones para aquellos adjudicatarios que abandonen los huertos urbanos
- La Guardia Civil alerta de lo que está pasando con las tarjetas de crédito y pide máxima cautela a la ciudadanía asturiana
- Gonzalo Somolinos y Ana García-Gayoso reúnen a la sociedad asturiana y madrileña en Oviedo su décimo aniversario de boda
- Una marea de color para un Carnaval desbordante: así fue el desfile por las calles de Oviedo
- Una mujer se encuentra un bebé olvidado de madrugada y en plena calle en Gijón: 'Soy madre y aún tengo mal cuerpo
- Gijón despide al gruista fallecido en el fatal accidente de la avenida Constitución: 'David siempre tenía una sonrisa