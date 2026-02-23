Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un muerto y un herido en la explosión de una empresa pirotécnica en Álava

La empresa ha sido acordonada por efectivos de la Ertzaintza y al lugar se han desplazado dotaciones de Bomberos y recursos asistenciales

Un muerto y un herido en la explosión de una empresa pirotécnica en Álava.

Un muerto y un herido en la explosión de una empresa pirotécnica en Álava. / EFE

EFE

Vitoria

Una persona ha muerto y otra se encuentra herida de gravedad tras registrarse una explosión en una empresa pirotécnica de la localidad alavesa de Lantarón, según han informado a EFE fuentes de la Ertzaintza.

La explosión se ha producido a las 11:10 horas de este lunes en la empresa FML, ubicada en el concejo de Bergüenda, en el municipio de Lantarón, a unos 44 kilómetros de Vitoria, en el límite entre Álava y Burgos.

La empresa ha sido acordonada por efectivos de la Ertzaintza y al lugar se han desplazado dotaciones de Bomberos y recursos asistenciales.

TEMAS

