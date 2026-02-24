El cirujano acusado de violar a una paciente sedada en Murcia consigue trabajo en la cárcel: "Es un cargo de confianza"

El cirujano que está en prisión provisional por, presuntamente, violar en Murcia a una paciente cuando estaba anestesiada ha conseguido trabajo tras los muros del penal de Sangonera, donde reside desde diciembre, cuando la jueza lo mandó a prisión provisional, comunicada y sin fianza, informan fuentes cercanas al caso.

El médico, un sujeto de origen mexicano cuyas iniciales son D. G. S., se encuentra, apuntan las mismas fuentes, tranquilo dentro de la cárcel y no es un interno conflictivo. "Lo lleva bien", detallan al respecto.

Cabe reseñar que el facultativo primero estuvo en la enfermería de la cárcel de Sangonera y luego pasó al módulo 1, considerado de respeto. En esta zona viven también, por ejemplo, Juan M. G., condenado en 2022 a doce años y nueve meses de cárcel por matar a su esposa a martillazos en Cartagena, y con Sebastián D. M., el detenido por matar a tiros a su exsuegra en Torreagüera, en Murcia, en el primer crimen del año 2025. También hay en el área varios agresores sexuales.

Sin embargo, D. G. S. ya no está en el módulo 1: ahora está en el 4. El cambio se debió, precisamente, a que le dieron este destino, "un cargo de confianza", comentan las mismas fuentes.

"Intermediario" entre presos y funcionarios

En concreto, el doctor tiene acceso a un ordenador y "se encarga de imprimir las actividades que le comunica la Junta de Tratamiento que hay para el resto de internos", detallan.

En este sentido, el médico haría las veces "de intermediario entre internos y educadores, entre presos y funcionarios", subrayaron las fuentes, al tiempo que dejaron claro que se trata de un trabajo no remunerado.

La Audiencia Provincial rechazó el recurso de la defensa del doctor que pedía que lo dejasen libre

Cuando entró en la cárcel de Murcia I, el presunto violador fue llevado al módulo de enfermería, donde estuvo acompañado en todo momento por un preso sombra "para protegerlo de sí mismo", indicaron entonces fuentes penitenciarias. Poco tiempo después, fue sacado del programa de prevención de suicidios.

Aunque su abogado, Pablo Martínez, solicitó que lo dejasen en libertad provisional, mientras se instruye la causa, la Audiencia Provincial de Murcia desestimó la petición y mantuvo al cirujano entre rejas.

En el módulo 4 de Sangonera residen reclusos que trabajan en talleres y en mantenimiento, así como otros internos que "hacen vida normal" y no protagonizan, por lo general, incidentes violentos.

Investigación en marcha

Cabe recordar que los hechos que se investigan, y que fueron adelantados en primicia por La Opinión, tuvieron lugar el primer jueves del mes de diciembre, en un quirófano de un hospital privado de la capital murciana, donde la víctima tenía programada una intervención de estética para operarse el pecho.

Las enfermeras que acabaron denunciando el caso relataron que ellas se percataron de que estaba pasando algo raro, por los movimientos del doctor, y por eso grabaron con un teléfono móvil y sin que el médico se percatase lo que estaba pasando. La Policía Nacional arrestó al sujeto en casa de su madre, en Alicante.