Incendio
Muere una mujer en el incendio de una vivienda de Málaga
Los hechos se han producido en la casa de un matrimonio mayor de la calle Nogales, donde el hombre ha sido rescatado por los vecinos y su esposa, con poca movilidad, quedó atrapada en la parte de arriba
Una mujer ha fallecido este miércoles en Málaga en el incendio que se ha registrado en una vivienda del barrio El Tomillar, en el distrito del Puerto de la Torre. Los hechos se han producido sobre las 7.40 horas, cuando varios avisos a los servicios de emergencia han alertado del incendio que se estaba produciendo en una casa mata ubicada en la calle Nogales, donde los propios alertantes han informado que vivía un matrimonio mayor. Testigos han asegurado a este diario que los propios vecinos han conseguido sacar de la vivienda al hombre, pero la mujer, que rondaba los 80 años y tenía problemas de movilidad, había quedado atrapada en la zona superior de la vivienda.
Las llamadas han movilizado a varias patrullas policiales, ambulancias y a bomberos de los parques de Teatinos y Martiricos, que han desplazado dos autobombas, una autoescala y un vehículo ligero. Cuando los servicios de extinción de inciendios han conseguido apagar las llamas, han localizado el cuerpo sin vida de Maribel.
La Policía Nacional ha activado el protocolo judicial y los agentes de la Policía Científica se han desplazado al inmueble para realizar una primera inspección ocular que permita localizar el lugar donde se ha iniciado el y la causa.
- Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: 'La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida
- Muere un trabajador aplastado en el astillero Gondán: era vecino de Vegadeo, de 59 años y padre de dos hijos
- Una fábrica avilesina recibe permiso para cazar jabalíes: la singular situación que llevará a Saint-Gobain a poner trampas para suidos en sus instalaciones
- Ya hay sentencia del 'caso Trastévere': el Juzgado condena al Ayuntamiento y al Principado a indemnizar con más de 345.000 euros al 'hostelero crucificado' de Grado
- Luto en el astillero de Gondán por la fatalidad que acabó con la vida de Miguel Ángel, de 59 años: 'Oímos un estruendo terrible
- Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
- Un barrio de Avilés que parecerá otro: una nueva calle, renovación de aceras, farolas y medidas de seguridad vial
- Cáritas abre mañana su tercera tienda textil en Gijón: está en La Calzada y servirá para crear tres empleos