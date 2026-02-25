VIOLENCIA SEXUAL
Tres menores de 14 y 15 años detenidos por violar a otra menor en Valencia
También está implicado otro menor, este de 13 años, por lo que es inimputable
EFE
Tres menores de 14 y 15 años han sido detenidos como supuestos autores de la violación de otra menor de 16 años, unos hechos que ocurrieron este lunes en Valencia, según ha informado a EFE este miércoles la Policía Nacional.
Los menores también están acusados de un delito contra la intimidad y de revelación de secretos, ya que difundieron las imágenes de la agresión sexual.
Agentes del Grupo de Menores (GRUME) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valencia detuvieron el lunes por la tarde a los menores -uno de 15 años y dos de 14- por unos hechos en los que también está implicado otro menor, este de 13 años, por lo que es inimputable.
La Fiscalía de Menores ha resuelto que los detenidos queden en libertad vigilada con la prohibición de comunicarse o aproximarse a la víctima, han confirmado a EFE fuentes del Ministerio Público.
Los menores pasaron a disposición judicial por orden de la Fiscalía de Menores al día siguiente de su detención, ayer martes.
La Policía no ha precisado más datos sobre las circunstancias de la violación por tratarse de menores.
- Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: 'La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida
- Muere un trabajador aplastado en el astillero Gondán: era vecino de Vegadeo, de 59 años y padre de dos hijos
- Una fábrica avilesina recibe permiso para cazar jabalíes: la singular situación que llevará a Saint-Gobain a poner trampas para suidos en sus instalaciones
- Ya hay sentencia del 'caso Trastévere': el Juzgado condena al Ayuntamiento y al Principado a indemnizar con más de 345.000 euros al 'hostelero crucificado' de Grado
- Luto en el astillero de Gondán por la fatalidad que acabó con la vida de Miguel Ángel, de 59 años: 'Oímos un estruendo terrible
- Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
- Un barrio de Avilés que parecerá otro: una nueva calle, renovación de aceras, farolas y medidas de seguridad vial
- Cáritas abre mañana su tercera tienda textil en Gijón: está en La Calzada y servirá para crear tres empleos