Al menos tres personas atrapadas tras el derrumbe de un edificio en Valladolid

Los afectados serían dos mujeres de unos 60 y 30 años y un varón de alrededor de 40, todos ellos conscientes

Imagen de archivo de la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias (UALE).

Imagen de archivo de la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias (UALE). / JCYL

EP

Valladolid

Al menos dos mujeres y un varón han quedado atrapadas entre los escombros tras el derrumbe de un edificio en la Plaza Mayor de Siete Iglesias de Trabancos (Valladolid), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 18.57 horas, cuando varias llamadas han avisado al 112 que, en la Plaza Mayor de la localidad, se ha venido abajo una vivienda de dos plantas en cuyo interior se llevan a cabo obras.

Los alertantes explicaban que debía de haber tres personas atrapadas entre los escombros, dos mujeres de unos 60 y 30 años y un varón de alrededor de 40, todas ellas conscientes.

El 112 ha dado aviso a los Bomberos de la Diputación de Valladolid, a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar. Ademá, se ha activado el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, desde el que se ha movilizado la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias de Protección Civil, que acude con material de iluminación y de apoyo.

Huelga del sector de las auxiliares: CC OO y UGT quieren que se reactive la negociación del convenio tras quince meses sin avances

Dinámicas que cambian, sancionados de vuelta y nuevos lesionados: así estaban Rayo y Oviedo cuando se suspendió el choque y así llegan ahora

Tenso rifirrafe en el Senado: Marlaska pide a la portavoz del PP que "no sea niña" y esta le acusa de "machista"

La Plataforma contra la Contaminación alerta de los riesgos de la polución para la salud con una charla médica

Convocada huelga por el convenio en el sector de la industria auxiliar asturiana, con cerca de 3.500 trabajadores

Francisco Javier Rodríguez Amorín presenta "Provisional" en Gijón

Pilar Domínguez Carazo, "Mujer sierense" del año: "Es el alma de un movimiento vecinal que da sentido a nuestra comunidad".

Polémica por la obra de la calle Jovellanos, de Puerto de Vega: los vecinos tildan de "chapuza" la actuación y el Gobierno local se niega a recibir la obra
