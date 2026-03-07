Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Investigación

Detenido en Ibiza un hombre por intentar secuestrar a una menor a la salida de un colegio

El arrestado, de nacionalidad española, ofreció chucherías a la víctima para que se subiera a su coche

Varios vehículos de la Policía Nacional en una imagen de archivo

Varios vehículos de la Policía Nacional en una imagen de archivo / Sergio G. Cañizares

EP

Ibiza

La Policía Nacional ha detenido en Ibiza a un hombre acusado de intentar secuestrar a una menor cuando salía de un centro socioeducativo. Los hechos ocurrieron la tarde del pasado jueves y provocaron la intervención de varios vecinos que lograron retener al sospechoso hasta la llegada de los agentes.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, el hombre abordó a la víctima en la calle y trató de convencerla para que se acercara a su coche, prometiéndole darle chucherías.

Ante la negativa de la menor y su intento de marcharse, el sospechoso la agarró del antebrazo mientras insistía en que se fuera con él y que no contara lo ocurrido a nadie. La víctima logró zafarse del agresor y corrió hasta refugiarse en el interior de un supermercado cercano, donde pidió ayuda a las personas que se encontraban en el establecimiento.

Varios vecinos que estaban comprando en ese momento, al conocer lo sucedido, salieron en busca del presunto autor. Aunque el hombre intentó huir y se produjo un forcejeo, los ciudadanos consiguieron retenerlo hasta que llegaron los agentes de la Policía Nacional.

Noticias relacionadas

Los policías prestaron asistencia sanitaria a la menor y localizaron a su madre para garantizar su protección. El sospechoso, de nacionalidad española, fue arrestado como presunto autor de un delito de detención ilegal. Posteriormente, la autoridad judicial le impuso una orden de alejamiento respecto de la víctima.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
  2. Gran sorpresa en la sanidad asturiana: la cúpula directiva del HUCA y de la zona central no seguirá tras la fusión de áreas
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado: disponible en dos piezas, que incluyen un cojín de asiento y uno lumbar
  4. Un incendio de madrugada calcina por completo una conocida escuela de surf de Salinas
  5. Los mejores callos de Asturias (y subcampeones de España) se comen en una casona de Siero a pie de carretera que recomienda hasta la guía Michelin
  6. Más dimisiones en el HUCA complican la configuración de equipos directivos para lanzar el nuevo mapa sanitario
  7. Habla del dueño de la escuela de surf de Salinas arrasada por las llamas: 'Quizás haya sido provocado
  8. El onanista de Gijón también la lía en la cárcel: lo meten en aislamiento tras robar las mochilas de otros internos y querer quedarse con todas las papeleras

Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: "Ha tenido mala suerte"

Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: "Ha tenido mala suerte"

La suerte sonríe a Oviedo: una administración de la ciudad reparte 600.000 euros de la Lotería Nacional

La suerte sonríe a Oviedo: una administración de la ciudad reparte 600.000 euros de la Lotería Nacional

VÍDEO: Concentración en Trevías, Valdés, en contra de ubicar la depuradora en el centro del pueblo

VÍDEO: Concentración en Trevías, Valdés, en contra de ubicar la depuradora en el centro del pueblo

La UD San Julián de los Prados se juega media permanencia en Matalablima

La UD San Julián de los Prados se juega media permanencia en Matalablima

Siero amplía el proyecto para la zona de juegos infantiles del parque de la zona norte de La Fresneda

Siero amplía el proyecto para la zona de juegos infantiles del parque de la zona norte de La Fresneda

La senda Costa Norte de Castrillón revalida la bandera de Senderos Azules por su calidad ambiental

La senda Costa Norte de Castrillón revalida la bandera de Senderos Azules por su calidad ambiental
Tracking Pixel Contents