Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Un mes de la tragedia: la investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias

El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro

Trabajadores realizan tareas de retirada de los vagones.

Trabajadores realizan tareas de retirada de los vagones. / EP

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Madrid

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Un mes después del suceso, Adamuz trata de recuperar una aparente normalidad que les devuelva a la tranquilidad del día a día, a las rutinas de unas vidas golpeadas por la tragedia ajena pero que vivieron como propia.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
  2. Gran sorpresa en la sanidad asturiana: la cúpula directiva del HUCA y de la zona central no seguirá tras la fusión de áreas
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado: disponible en dos piezas, que incluyen un cojín de asiento y uno lumbar
  4. Un incendio de madrugada calcina por completo una conocida escuela de surf de Salinas
  5. Los mejores callos de Asturias (y subcampeones de España) se comen en una casona de Siero a pie de carretera que recomienda hasta la guía Michelin
  6. Más dimisiones en el HUCA complican la configuración de equipos directivos para lanzar el nuevo mapa sanitario
  7. Habla del dueño de la escuela de surf de Salinas arrasada por las llamas: 'Quizás haya sido provocado
  8. El onanista de Gijón también la lía en la cárcel: lo meten en aislamiento tras robar las mochilas de otros internos y querer quedarse con todas las papeleras

Trabajo lo confirma: no puedes hacer horas extra aunque estén pagadas por la empresa

Trabajo lo confirma: no puedes hacer horas extra aunque estén pagadas por la empresa

Pajares homenajea a Gelito, uno de sus “galgos”

Pajares homenajea a Gelito, uno de sus “galgos”

Juan del Val, conmocionado por las amenazas recibidas: "¿Qué es esto?"

Juan del Val, conmocionado por las amenazas recibidas: "¿Qué es esto?"

Sube el precio del butano: esto es lo que va a costar una bombona con los nuevos precios

Sube el precio del butano: esto es lo que va a costar una bombona con los nuevos precios

La realidad tras las máquinas de monedas que te convierten la calderilla en billetes en supermercados y centros comerciales

La realidad tras las máquinas de monedas que te convierten la calderilla en billetes en supermercados y centros comerciales

El boe lo confirma: el último cambio de hora llegará a finales de este mes

El boe lo confirma: el último cambio de hora llegará a finales de este mes

Salvemos al Unión

Tracking Pixel Contents