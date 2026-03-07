En un auto
El juez ordena buscar el móvil de la madre del niño asesinado en Garrucha (Almería) en diciembre
El magistrado considera que el cotejo con los audios aportados por la defensa de la pareja de la progenitora "se ha de practicar con el terminal telefónico original de la investigada"
EFE
El Juzgado de Instrucción número 1 de Vera (Almería) ha ordenado a la Policía Judicial de Garrucha que averigüe el paradero del terminal móvil de Bárbara Ysmar B.O., la madre del pequeño Lucas, hallado muerto el pasado mes de diciembre en dicha localidad almeriense, según consta en una providencia a la que ha tenido acceso EFE.
El magistrado deniega por el momento la reproducción y exhibición de unos audios aportados por la defensa de la pareja de la madre, Juan David R.C., lo que el juez justifica argumentando que el cotejo judicial "se ha de practicar con el terminal telefónico original de la investigada" y que dicho dispositivo no ha sido localizado hasta la fecha.
Asimismo, la providencia pospone cualquier decisión sobre la citación del resto de testigos propuestos por la representación del investigado hasta que concluyan las declaraciones testificales que ya estaban programadas en la causa. El juez también rechaza la "ampliación de nulidad" presentada por la defensa, recordando que esa cuestión ya fue resuelta en un auto anterior contra el que no cabe recurso.
Curanderismo
La defensa de Juan David ha interpuesto un recurso de reforma contra la negativa del magistrado, al considerar que el bloqueo de los audios genera una manifiesta "indefensión" a su cliente. Fuentes jurídicas consideran injusto que la prueba quede supeditada a un terminal que la otra investigada no ha facilitado, puesto que para la defensa las grabaciones son vitales para corroborar su versión sobre unas prácticas de curanderismo o "brujería" en el entorno familiar.
Además, el recurso de la defensa insiste en reclamar la citación inmediata de los testigos del entorno socioeducativo del menor (dirección del centro, tutora y servicios sociales) al considerarlos indispensables para demostrar la supuesta ausencia de un historial de maltrato previo.
Por último, las mismas fuentes señalan que los letrados han comunicado al juzgado el hallazgo de recipientes de vidrio y restos vegetales en las inmediaciones del lugar del suceso, que podrían haberse utilizado como "ventosas" y que coincidirían morfológicamente con las quemaduras térmicas que presentaba el menor descritas en la autopsia. Por ello han solicitado a la Policía Judicial su recogida inmediata para apuntalar su tesis de una técnica de sanación tradicional mal ejecutada.
- Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
- Gran sorpresa en la sanidad asturiana: la cúpula directiva del HUCA y de la zona central no seguirá tras la fusión de áreas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado: disponible en dos piezas, que incluyen un cojín de asiento y uno lumbar
- Un incendio de madrugada calcina por completo una conocida escuela de surf de Salinas
- Los mejores callos de Asturias (y subcampeones de España) se comen en una casona de Siero a pie de carretera que recomienda hasta la guía Michelin
- El onanista de Gijón también la lía en la cárcel: lo meten en aislamiento tras robar las mochilas de otros internos y querer quedarse con todas las papeleras
- Derriban el piso superior de Casa Laureano, el famoso restaurante de Posada de Llanera que cerró hace años
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles por 4,49 euros