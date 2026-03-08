Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Un mes de la tragedia: la investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias

El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro

Trabajadores realizan tareas de retirada de los vagones.

Trabajadores realizan tareas de retirada de los vagones. / EP

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Madrid

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Un mes después del suceso, Adamuz trata de recuperar una aparente normalidad que les devuelva a la tranquilidad del día a día, a las rutinas de unas vidas golpeadas por la tragedia ajena pero que vivieron como propia.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
  2. Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
  3. La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera
  4. La suerte sonríe a Oviedo: una administración de la ciudad reparte 600.000 euros de la Lotería Nacional
  5. Más dimisiones en el HUCA complican la configuración de equipos directivos para lanzar el nuevo mapa sanitario
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
  7. Habla el dueño de la escuela de surf de Salinas arrasada por las llamas: 'Quizás haya sido provocado
  8. El nuevo icono con el que Oviedo redobla su apuesta por la capitalidad cultural: así será la futura Casa de las Artes de la capital

En directo: sigue el partido entre el Sporting de Gijón y el Andorra

En directo: sigue el partido entre el Sporting de Gijón y el Andorra

Un multitudinario y diverso 8M desborda las calles de Villaviciosa y celebra a la mujer rural

Un multitudinario y diverso 8M desborda las calles de Villaviciosa y celebra a la mujer rural

EN IMÁGENES: Los pastores del osu, protagonistas de la Feria del Perro de Tineo

EN IMÁGENES: Los pastores del osu, protagonistas de la Feria del Perro de Tineo

Mieres, galardonado por su labor en memoria democrática, recibirá el premio "Blanco, Negro y Magenta" en el Museo Thyssen de Madrid

Mieres, galardonado por su labor en memoria democrática, recibirá el premio "Blanco, Negro y Magenta" en el Museo Thyssen de Madrid

Todo lo que debes saber de la nutrida Semana de la Poesía de Luarca: fechas, encuentros y mucha participación social

Todo lo que debes saber de la nutrida Semana de la Poesía de Luarca: fechas, encuentros y mucha participación social
Tracking Pixel Contents