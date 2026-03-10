Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido un hombre acusado de empujar a su pareja desde un cuarto piso en Barcelona

La víctima ha sido evacuada a un hospital desde Polinyà, donde ha ocurrido la agresión, debido a la gravedad de las lesiones, aunque no se teme por su vida

Un coche de los Mossos d’Esquadra.

Un coche de los Mossos d’Esquadra. / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

EFE

Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 39 años acusado de empujar a su pareja desde un cuarto piso en Polinyà (Barcelona), en un caso en el que la mujer ha resultado herida aunque no se teme por su vida.

Según ha adelantado RTVE y han confirmado a EFE fuentes policiales, los hechos han ocurrido esta pasada medianoche cuando los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso de que una mujer había caído desde un cuarto piso en Polinyà.

Cuando los equipos de emergencia han llegado al lugar, la mujer ha sido evacuada a un hospital debido a las lesiones sufridas por la caída, si bien no se teme por su vida.

Los Mossos, que mantienen una investigación abierta, han detenido a la pareja de la víctima.

