Investigación en curso
Detenidos los dos hermanos vecinos de Francisca Cadenas tras el hallazgo de restos óseos en su vivienda de Hornachos (Badajoz)
Han sido encontrados debajo del suelo del patio por agentes de la UCO de la Guardia Civil
Jonás Herrera
La Guardia Civil ha localizado restos óseos, por el momento sin identificar, enterrados en la casa de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz) hace casi nueve años. Tras este hallazgo, ambos han sido detenidos.
La casa, ubicada en la calle Nueva, dos números por encima de la vivienda de la fallecida, está siendo registrada desde primera hora de la mañana, en presencia de los dos investigados.
Los restos óseos han sido encontrados en el suelo del patio de la casa por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO).
La investigación desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Comandancia de Badajoz, apoyados desde la mañana de este miércoles por el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, está siendo dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros.
En el suelo del patio
Aunque en el desarrollo del registro se ha especulado con la posibilidad de que se iba a inspeccionar un pozo, la UCO no lo ha encontrado ninguno en la casa, ni en superficie ni subterráneo. Los restos han aparecido enterrados en el suelo del patio.
Tras el hallazgo de los restos óseos, el marido y los hijos de Francisca Cadenas, que han seguido muy de cerca durante la jornada la inspección a la vivienda de los detenidos, han sido arropados por sus familiares. El final de este calvario que parecía no tener explicación parece llegar a su fin.
Los dos detenidos permanecen aún en el interior de la vivienda. En el exterior se mantiene una mampara que oculta el trasiego de los investigadores. Los familiares esperan a pocos metros y la prensa continúa a la espera de las novedades de un caso que parece a punto de resolverse.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
- Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores
- El pulpo, las llámpares y el pescado de roca, protagonistas de las primeras jornadas gastronómicas del pedreru en Gozón y Carreño
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
- Evacúan en helicóptero a un trabajador de 38 años con grandes quemaduras tras un accidente con un depósito de gasóleo en Salas
- Alerta para conductores asturianos: una conocida marca pide dejar de usar sus coches por 'riesgos graves para la seguridad
- Manuela Quintana, 'Manolita la del Hotel Soto', nueva Mujer del Año de Salas por ser ejemplo de integridad y lucha
- Se buscan 100.000 metros cuadrados en Asturias para el gran almacén de datos de IA: 'Tenemos prisa; si no, consideraremos Galicia o Cantabria