Investigación
Tres menores heridos, dos de ellos graves, tras una explosión durante un experimento en una escuela de Girona
Los afectados han sufrido quemaduras cuando hacían el ejercicio en el exterior del centro, en la localidad de Porqueres
Eva Batlle
Tres menores han resultado heridos, dos de ellos de gravedad, a raíz de una explosión que se ha producido mientras se hacía un experimento químico en el exterior de la escuela L'Entorn de la localidad gerundense de Porqueres.
Los tres alumnos han sufrido quemaduras y hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos, del SEM y de los Mossos d'Esquadra.
El SEM ha activado dos helicópteros medicalizados, cinco ambulancias y un equipo de psicólogos. Los dos heridos graves, una menor y un menor, han sido evacuados al hospital Vall d'Hebron, una con helicóptero y la otra con ambulancia. Un tercer menor ha resultado herido leve y le han trasladado al hospital Trueta.
Explosión de una botella
Los Bomberos por su parte, han recibido el aviso de que había explotado una botella haciendo el experimento y al llegar han asegurado la zona y apoyado a los sanitarios.
El Ayuntamiento de Porqueres ha informado a través de las redes sociales que el resto de alumnos y profesorado se encuentran bien y ha pedido que nadie se acerque al lugar mientras los servicios de emergencia siguen trabajando en ella.
Los Mossos d'Esquadra por su parte han abierto diligencias para esclarecer las circunstancias y causas en las que se ha producido el accidente químico.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
- Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores
- Evacúan en helicóptero a un trabajador de 38 años con grandes quemaduras tras un accidente con un depósito de gasóleo en Salas
- Alerta para conductores asturianos: una conocida marca pide dejar de usar sus coches por 'riesgos graves para la seguridad
- Manuela Quintana, 'Manolita la del Hotel Soto', nueva Mujer del Año de Salas por ser ejemplo de integridad y lucha
- Una inversión de 1.000 millones y 700 empleos: así es el proyecto para crear un gran almacén de datos de IA en Asturias
- Un exjugador del Real Oviedo, expulsado de por vida por culpa de las apuestas deportivas