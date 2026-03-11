Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Investigación

Tres menores heridos, dos de ellos graves, tras una explosión durante un experimento en una escuela de Girona

Los afectados han sufrido quemaduras cuando hacían el ejercicio en el exterior del centro, en la localidad de Porqueres

Ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques en una imagen de archivo

Ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques en una imagen de archivo / Europa Press

Eva Batlle

Tres menores han resultado heridos, dos de ellos de gravedad, a raíz de una explosión que se ha producido mientras se hacía un experimento químico en el exterior de la escuela L'Entorn de la localidad gerundense de Porqueres.

Los tres alumnos han sufrido quemaduras y hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos, del SEM y de los Mossos d'Esquadra.

El SEM ha activado dos helicópteros medicalizados, cinco ambulancias y un equipo de psicólogos. Los dos heridos graves, una menor y un menor, han sido evacuados al hospital Vall d'Hebron, una con helicóptero y la otra con ambulancia. Un tercer menor ha resultado herido leve y le han trasladado al hospital Trueta.

Explosión de una botella

Los Bomberos por su parte, han recibido el aviso de que había explotado una botella haciendo el experimento y al llegar han asegurado la zona y apoyado a los sanitarios.

El Ayuntamiento de Porqueres ha informado a través de las redes sociales que el resto de alumnos y profesorado se encuentran bien y ha pedido que nadie se acerque al lugar mientras los servicios de emergencia siguen trabajando en ella.

Noticias relacionadas

Los Mossos d'Esquadra por su parte han abierto diligencias para esclarecer las circunstancias y causas en las que se ha producido el accidente químico.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
  3. Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores
  4. Evacúan en helicóptero a un trabajador de 38 años con grandes quemaduras tras un accidente con un depósito de gasóleo en Salas
  5. Alerta para conductores asturianos: una conocida marca pide dejar de usar sus coches por 'riesgos graves para la seguridad
  6. Manuela Quintana, 'Manolita la del Hotel Soto', nueva Mujer del Año de Salas por ser ejemplo de integridad y lucha
  7. Una inversión de 1.000 millones y 700 empleos: así es el proyecto para crear un gran almacén de datos de IA en Asturias
  8. Un exjugador del Real Oviedo, expulsado de por vida por culpa de las apuestas deportivas

Manuel Corrada, el intelectual emigrante que legó una pequeña fortuna para disfrute de los asturianos y "conservar la memoria campesina"

Manuel Corrada, el intelectual emigrante que legó una pequeña fortuna para disfrute de los asturianos y "conservar la memoria campesina"

Espectacular operación para avanzar en las obras del Café Colón en Avilés: montan un grúa en altura para operar desde el interior del inmueble

Espectacular operación para avanzar en las obras del Café Colón en Avilés: montan un grúa en altura para operar desde el interior del inmueble

Atropello mortal en Blimea: investigada por homicidio imprudente la conductora que hace un año arrolló a una mujer que cruzaba por un paso de peatones

Atropello mortal en Blimea: investigada por homicidio imprudente la conductora que hace un año arrolló a una mujer que cruzaba por un paso de peatones

‘No se dice tete, se dice chupete’: ¿hay que corregir a los niños cuando están aprendiendo a hablar?

‘No se dice tete, se dice chupete’: ¿hay que corregir a los niños cuando están aprendiendo a hablar?

Sandra Freire, experta en autismo, protagonizará las jornadas de educación inclusiva del colegio Edes

Sandra Freire, experta en autismo, protagonizará las jornadas de educación inclusiva del colegio Edes

De izquierda a derecha: todas las dimisiones de concejales en Gijón en lo que va de mandato

De izquierda a derecha: todas las dimisiones de concejales en Gijón en lo que va de mandato

De Los Lagos de Covadonga a Murcia, pasando por Granada, Zaragoza o León: la lista con los 53 restaurantes españoles que optan al premio Mejor Fabada del Mundo en Villaviciosa

De Los Lagos de Covadonga a Murcia, pasando por Granada, Zaragoza o León: la lista con los 53 restaurantes españoles que optan al premio Mejor Fabada del Mundo en Villaviciosa
Tracking Pixel Contents