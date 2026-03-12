Caso Marta del Castillo
Antonio del Castillo pidió a la Policía la ayuda de la UCO para encontrar a Marta: le dijeron "que había visto muchas películas"
Reprocha al jefe superior de la Policía Nacional que le negara la ayuda de la Benemérita para encontrar el cuerpo de Marta: "A los resultados me remito"
Domingo Díaz
Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo, ha felicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por haber encontrado en Hornachos (Badajoz) los restos mortales de Francisca Cadenas. Del Castillo asegura que solicitó lo mismo en el caso de su hija, pero el jefe superior de la Policía Nacional se lo negó porque "había visto muchas películas".
El padre de Marta del Castillo ha querido poner en valor el trabajo de la Benemérita y recordarle la mala contestación que recibió por parte del alto mando de la Policía Nacional. "A los resultados me remito", escribió a través de Twitter.
Este jueves han sido hallados los restos mortales de Francisca Cadenas. La mujer desapareció en mayo de 2017 en Hornachos (Badajoz) y desde entonces se encontraba en paradero desconocido.
Los restos mortales de la mujer desaparecida hace nueve años han sido encontrados en una casa cerca del lugar donde desapareció. Concretamente, en el patio de la vivieda de dos vecinos de la mujer.
La Benemérita confirmó a través de un comunicado que los restos hallados pertenecían a Cadena. Ahora continúan con los registros para esclarecer qué ocurrió. José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, ha asegurado que se trata de un caso "complicado, muy complejo, de nueve años o casi nueve años".
Cabe recordar que el cuerpo de Marta del Castillo, desaparecida en enero de 2009 en Sevilla, aún continúa en paradero desconocido. Su familia continúa luchando por encontrarlos.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
- El pulpo, las llámpares y el pescado de roca, protagonistas de las primeras jornadas gastronómicas del pedreru en Gozón y Carreño
- Se buscan 100.000 metros cuadrados en Asturias para el gran almacén de datos de IA: 'Tenemos prisa; si no, consideraremos Galicia o Cantabria
- Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores
- El centro comercial Parque Astur cambia de manos: este es el grupo que se convierte en el principal propietario
- Asturias vuelve al centro del debate minero: España revisará sus reservas de minerales estratégicos y el Principado parte con ventaja
- Un exjugador del Real Oviedo, expulsado de por vida por culpa de las apuestas deportivas