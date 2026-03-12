Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

La Guardia Civil confirma que los restos hallados en Hornachos son de Francisca Cadenas

La UCO encontró los restos óseos bajo el patio de la vivienda de los dos hermanos sospechosos, vecinos de la víctima, que desapareció hace casi nieve años

Los acusados han sido recibidos en la localidad pacense con gritos de "¡asesinos!"

Jonás Herrera

Hornachos (Badajoz)

La Guardia Civil ha confirmado este jueves que los restos óseos hallados en la casa de los acusados, en Hornachos (Badajoz), corresponden a la desaparecida Francisca Cadenas.

En el marco de las actuaciones que se están llevando a cabo tendentes al esclarecimiento de la desaparición de esta mujer en mayo de 2017, la Guardia Civil ha corroborado que los restos óseos encontrados este miércoles son humanos. Los registros continúan en la vivienda de la calle Nueva de Hornachos esta mañana, donde han vuelto los dos hermanos detenidos, vecinos de la víctima, que han seguido viviendo al lado de la familia de Francis todos estos años, sin levantar sospechas.

Tal y como se esperaba según las hipótesis manejadas por el equipo de investigación, se ha confirmado mediante análisis biológicos que los restos humanos hallados pertenecen a Francisca Cadenas Márquez.

La investigación, desarrollada por Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y de la Comandancia de Badajoz, es dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz).

Al grito de "¡asesinos!"

Los detenidos son Julián G. y Manuel G. En el pueblo los llaman Julio y Lolo, y han pasado la noche en el cuartel de la Guardia Civil de Zafra, de donde han salido minutos antes de las 9,.00 de la mañana. En torno a las 9.20 llegaban al domicilio familiar en el que se hallaron los restos óseos de la desaparecida. Al llegar familiares y vecinos de cadenas, les han increpado al grito de “asesinos, asesinos”.

Según ha podido conocer este diario, los agentes de la Guardia civil sacaron los restos mortales de la desaparecida en torno a la una de la madrugada. A esa misma hora, los dos hermanos detenidos por un presunto delito de homicidio fueron trasladados al cuartel de La Guardia civil de Zafra

Tras unos primeros minutos en la vivienda en la mañana de este jueves, los dos detenidos han sido trasladados a una finca rústica de su propiedad para continuar con las diligencias de la investigación.

Por el momento se desconoce cuáles son estas labores que están desarrollando en esta otra propiedad de los hermanos.

El pueblo de Hornachos está consternado por esta noticia, pero a su vez, respiran aliviados por saber que comienza el final de esta desaparición. El pensamiento que tienen es que: “finalmente se va a hacer justicia”.

