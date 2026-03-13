Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Investigación en Quintanar de la Sierra

Detienen a un hombre por retener a dos mujeres con un arma de fuego y un cuchillo en un pueblo de Burgos

El varón ha huido de la vivienda y ha sido arrestado por los agentes a las afueras de Quintanar de la Sierra; las dos mujeres se encuentran en perfecto estado tras el suceso

Imagen de un coche de la Guardia Civil.

Imagen de un coche de la Guardia Civil. / EP

EFE

Burgos

La Guardia Civil ha detenido a un hombre que había retenido a dos mujeres en una vivienda de Quintanar de la Sierra (Burgos), a la que impedía el acceso a los sanitarios, mientras portaba un arma de fuego antigua, un cuchillo y un bate, han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil.

Han sido los sanitarios del centro de salud de la localidad burgalesa los que han avisado, sobre las tres y media de la tarde, a la Guardia Civil tras recibir una llamada para una atención a domicilio en la que estaba implicada una persona en estado alterado y agresivo.

A su llegada a la vivienda, los sanitarios se han encontrado con un hombre que portaba un arma de fuego antigua, un cuchillo y un bate -o palo-, y que les ha impedido acceder a la casa donde mantenía retenidas a dos personas; poco después se ha personado la patrulla de la Guardia Civil.

Noticias relacionadas

Finalmente, el hombre ha huido de la vivienda y ha sido detenido por los agentes a las afueras de la localidad; las dos mujeres se encuentran en perfecto estado tras el suceso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece Eloína Fernández, la mujer del exalcalde y eurodiputado Antonio Masip
  2. El ganadero asesinado en Ribadesella dejó todos sus bienes a su pareja, la mujer en la que se centró la investigación de la Guardia Civil
  3. Muere de un infarto tras sufrir un posible brote psicótico en un apartamento turístico de Llanes, donde estaba con una mujer
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
  5. El centro comercial Parque Astur cambia de manos: este es el grupo que se convierte en el principal propietario
  6. Un quinto sin ascensor en La Calzada por 520 euros: el primer piso que oferta 'Gijón confía alquilando
  7. Las dos niñas de Langreo con una discapacidad del 78% logran una parada de transporte escolar más cerca de casa tras un año de lucha: 'Ha sido agotador
  8. Dos contratos de Ábalos en Asturias, bajo sospecha: una obra presupuestada sin mediciones y otra adjudicada con valoraciones subjetivas imposibles de remontar

Mucha atención, la OMS avisa: el sarampión ya vuelve a circular por España (y no son brotes aislados)

Mucha atención, la OMS avisa: el sarampión ya vuelve a circular por España (y no son brotes aislados)

El histórico Hotel Principado de Oviedo reabre tras varias semanas de obras y una profunda renovación

El histórico Hotel Principado de Oviedo reabre tras varias semanas de obras y una profunda renovación

La playa de Los Quebrantos acoge una jornada de voluntariado para retirar plantas invasoras

La playa de Los Quebrantos acoge una jornada de voluntariado para retirar plantas invasoras

Buenas noticias para Asturias en el Spanish Open de bádminton: Belén Soto, Lucía Soto y Sulimar Cabrera superan la primera criba

Buenas noticias para Asturias en el Spanish Open de bádminton: Belén Soto, Lucía Soto y Sulimar Cabrera superan la primera criba

Multado con 200 euros por discutir dentro del coche: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos

Multado con 200 euros por discutir dentro del coche: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos

El PP exige a Barbón que el nuevo centro de salud de Lena abra con plantilla completa

El PP exige a Barbón que el nuevo centro de salud de Lena abra con plantilla completa
Tracking Pixel Contents