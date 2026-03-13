Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Las cajas negras de los trenes revelan que entre el descarrilamiento y choque pasaron 15 segundos

El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro

Trabajadores realizan tareas de retirada de los vagones.

Trabajadores realizan tareas de retirada de los vagones. / EP

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Madrid

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Un mes después del suceso, Adamuz trata de recuperar una aparente normalidad que les devuelva a la tranquilidad del día a día, a las rutinas de unas vidas golpeadas por la tragedia ajena pero que vivieron como propia.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece Eloína Fernández, la mujer del exalcalde y eurodiputado Antonio Masip
  2. El ganadero asesinado en Ribadesella dejó todos sus bienes a su pareja, la mujer en la que se centró la investigación de la Guardia Civil
  3. Muere de un infarto tras sufrir un posible brote psicótico en un apartamento turístico de Llanes, donde estaba con una mujer
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
  5. El centro comercial Parque Astur cambia de manos: este es el grupo que se convierte en el principal propietario
  6. Un quinto sin ascensor en La Calzada por 520 euros: el primer piso que oferta 'Gijón confía alquilando
  7. Dos contratos de Ábalos en Asturias, bajo sospecha: una obra presupuestada sin mediciones y otra adjudicada con valoraciones subjetivas imposibles de remontar
  8. La Seguridad Social confirma que ya se puede acceder a la jubilación anticipada con el total de la pensión: los trabajadores que se libran de los coeficientes reductores

Vídeo: El mercado municipal de La Camocha se llena, poco a poco, de vida

La playa verde del Rinconín: obras para abrir una parte en el verano y un grupo de técnicos ya organizado para diseñar las siguientes fases

La playa verde del Rinconín: obras para abrir una parte en el verano y un grupo de técnicos ya organizado para diseñar las siguientes fases

Un superávit de 33,5 millones y 43,4 de remanente: las grandes cifras del cierre presupuestario de 2025 del Ayuntamiento de Gijón

Un superávit de 33,5 millones y 43,4 de remanente: las grandes cifras del cierre presupuestario de 2025 del Ayuntamiento de Gijón

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Tracking Pixel Contents