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Investigación

Investigan una agresión de un grupo de menores a una adolescente de 13 años en Pontevedra grabada en vídeo

Ocurrió en la plaza de Barcelos y hay preocupación entre los padres de la ciudad

Un coche policial en Pontevedra

Un coche policial en Pontevedra / FdV

R. P.

Pontevedra

La Policía Nacional investiga una agresión a una menor de 13 años ocurrida el pasado viernes, día 6 de marzo, en la plaza de Barcelos de la ciudad de Pontevedra.

Según fuentes policiales, fue la familia de la menor la que acudió en la mañana del jueves a denunciar los hechos, tras tener conocimientos del mismo.

La agresión se habría producido en la tarde del viernes entre menores de entre 12 y 14 años de edad. Gracias a la existencia de un vídeo de la pelea, se ha podido identificar a los presuntos implicados.

De esta manera, este viernes la Policía Nacional está tomando declaración a los menores, para después enviar a Fiscalía toda la documentación sobre el caso.

Según otras fuentes, supuestamente habría sido una menor la que agredió a la víctima, comenzando un forcejeo entre ambas en el que otras jóvenes se habrían involucrado dándole patadas y tirándole del pelo.

La niña, de 13 años, habría acudido al hospital y presentado el parte de lesiones en la denuncia, junto con los vídeos.

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Este episodio ha generado inquietud y preocupación entre padres de la ciudad.

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