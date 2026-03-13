Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Ataque violento

Detenidos en Málaga dos jóvenes de extrema derecha por agredir e intentar estrangular a otro por ser de ideología contraria

La investigación de la Policía Nacional concluye que los agresores, que lucen símbolos nazis en sus redes sociales, atacaron a la víctima de forma gratuita

Zona próxima a la que ocurrieron los hechos.

Zona próxima a la que ocurrieron los hechos.

La Opinión

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a dos jóvenes de extrema derecha por presuntamente agredir brutalmente a otro de ideología contraria junto a una sala de fiestas de la capital. La Comisaría Provincial ha informado este viernes de que uno de los arrestados fotografió el rostro de la víctima, ya con lesiones visibles, y luego compartió la imagen en redes sociales "jactándose del ataque" a modo de trofeo. Las pesquisas han permitido comprobar que los investigados aparecen en sus redes con banderas y símbolos de ideología nazi.

Uno de los arrestados fotografió el rostro magullado de la víctima y difundió la imagen por sus redes a modo de trofeo

La investigación, asumida por agentes adscritos a la Brigada Provincial de Información, se inició tras la denuncia de la víctima, un joven de 24 años que aseguró haber sido agredido por dos desconocidos en un descampado próximo a una discoteca cuyas instalaciones están en una nave industrial ubicada en la calle Paquiro, en el polígono La Estrella. La versión policial añade que los agresores derribaron a puñetazos al perjudicado en un ataque gratuito y por sorpresa y que también "intentaron estrangularlo". Durante la embestida, le preguntaron por su ideología, contraria al de los atacantes, han explicado en un comunicado.

Noticias relacionadas

Delito de odio y lesiones

Las distintas diligencias llevadas a cabo por la investigación permitieron identificar a los sospechosos, dos jóvenes de 20 años "con tendencias radicales de extrema derecha" que fueron detenidos como presuntos autores de un delito de odio y otro de lesiones. Según las pesquisas, ambos figuran en sus redes sociales con banderas y símbolos de ideología nazi y están relacionados con grupos ultras vinculados a altercados de orden público en encuentros de fútbol.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece Eloína Fernández, la mujer del exalcalde y eurodiputado Antonio Masip
  2. El ganadero asesinado en Ribadesella dejó todos sus bienes a su pareja, la mujer en la que se centró la investigación de la Guardia Civil
  3. Muere de un infarto tras sufrir un posible brote psicótico en un apartamento turístico de Llanes, donde estaba con una mujer
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
  5. El centro comercial Parque Astur cambia de manos: este es el grupo que se convierte en el principal propietario
  6. Un quinto sin ascensor en La Calzada por 520 euros: el primer piso que oferta 'Gijón confía alquilando
  7. Las dos niñas de Langreo con una discapacidad del 78% logran una parada de transporte escolar más cerca de casa tras un año de lucha: 'Ha sido agotador
  8. Dos contratos de Ábalos en Asturias, bajo sospecha: una obra presupuestada sin mediciones y otra adjudicada con valoraciones subjetivas imposibles de remontar

El suspenso de Asturias en dependencia: más de 7.700 personas en lista de espera y uno de los gastos públicos más bajos de España

El suspenso de Asturias en dependencia: más de 7.700 personas en lista de espera y uno de los gastos públicos más bajos de España

Gafas especiales e intervalos cortos de exposición: las recomendaciones para ver el eclipse solar en Asturias con seguridad

Gafas especiales e intervalos cortos de exposición: las recomendaciones para ver el eclipse solar en Asturias con seguridad

El sindicalismo asturiano llora al exdirigente de UGT de Gijón Héctor Roces, "un tanque de sindicalista"

El sindicalismo asturiano llora al exdirigente de UGT de Gijón Héctor Roces, "un tanque de sindicalista"

Adrián Pumares (Foro), tras un año de alianza con el PP: "Asturias necesita otro gobierno y otro presidente"

Adrián Pumares (Foro), tras un año de alianza con el PP: "Asturias necesita otro gobierno y otro presidente"
Tracking Pixel Contents