Verónica Guerrero, abogada de la familia de Francisca Cadenas: "Aquí no hay colaboración, hay un cuerpo oculto durante nueve años"

Hornachos ha vuelto a ser escenario de una jornada cargada de emociones este viernes con la llegada de Verónica Guerrero, abogada de la familia de Francisca Cadenas, tras la reciente detención de los hermanos implicados en la desaparición y posterior hallazgo de los restos de la víctima. Guerrero ha abordado el proceso judicial que se avecina y ha dejado claros los principios que guiarán la acusación particular.

"En este momento lo que tenemos son los huesos de Francisca y yo como acusación particular me dejaré la piel para que se haga justicia", ha afirmado con determinación. La letrada ha destacado que, pese a las declaraciones de los detenidos, "a mí lo que me importan son las pruebas. La declaración de ellos dos hasta que no se levante el secreto, no le voy a dar veracidad", subrayando la prioridad de los hechos constatados por la UCO sobre cualquier afirmación personal.

"Lo que hablan son las pruebas"

Sobre la primera declaración de los hermanos ante el juez, Guerrero ha señalado que, aunque le gustaría que dijesen la verdad, "sinceramente he visto muy pocas veces que se diga la verdad" y ha añadido que hasta que no se acceda a la información oficial, cualquier versión es mera hipótesis.

En cuanto a las declaraciones de los abogados defensores que mantenían la inocencia de sus clientes al 400%, la letrada ha sido tajante: "Puede decir 400 o 1500, puede decir lo que quiera, pero las que hablan son las pruebas y eso es en lo que tenemos que quedarnos". Para ella, el proceso se ha basado en la investigación y la recopilación de evidencias, no en las declaraciones de los implicados ni en las filtraciones mediáticas.

Falsa colaboración

Guerrero también ha abordado el delicado tema de la colaboración de los acusados y de la calificación inicial del delito. "Aquí no hay colaboración. Aquí hay un cuerpo que ha estado oculto durante nueve años y eso no es colaborar", ha enfatizado, mientras aclaraba que la calificación inicial “es cómo empieza, no cómo termina”, destacando la importancia de esperar a que se levante el secreto de sumario para conocer todos los detalles del caso.

Respecto a los restos de Francisca Cadenas, la abogada ha explicado que "estarán preservados para que nuestros peritos puedan analizarlos hasta el final de la causa", subrayando la necesidad de un tratamiento meticuloso para asegurar que la investigación avance con todas las garantías.

El proceso

Guerrero también se ha referido a la duración del proceso y las posibles diferencias según el tipo de tribunal: "Dependiendo de la calificación jurídica, puede ser tribunal de jurado o tribunal profesional. Si es jurado, es muchísimo más largo", advirtiendo que el proceso judicial será más extenso y complejo, aunque señala la importancia de respetar los tiempos legales.

El aspecto más humano de la comparecencia se ha reflejado en sus palabras sobre la relación con la familia: "Yo vivo mucho con ellos el duelo y cuando tienes que enfrentarte al momento de ya pasó, respirad, nos toca trabajar a nosotros, es muy emotivo". La abogada ha destacado la confianza y cercanía que ha desarrollado con los hijos y el esposo de Francisca, convirtiéndose en un pilar de apoyo constante.

Pide prudencia

Por último, Guerrero ha hecho un llamamiento a la prudencia: "La causa es un espacio reservado y se tiene que conocer poco a poco. Las actuaciones no tienen por qué salir a la luz. La familia es libre de expresarse, pero respetando el carácter reservado del procedimiento".

Con estas declaraciones, Verónica Guerrero ha reforzado su papel de defensora de la familia de Francisca Cadenas, dejando claro que su prioridad será la búsqueda de justicia a través de las pruebas, el respeto al procedimiento y la protección de los derechos de la víctima y su familia.

Esta comparecencia ha consolidado la importancia de un enfoque riguroso y sensible en casos de desapariciones prolongadas, mientras Hornachos y toda la región han seguido atentos a los avances de un proceso judicial que marcará un antes y un después en la historia reciente de la comunidad.