Francisca Cadenas fue asesinada a golpes y descuartizada, según la autopsia

El asesino de Francisca Cadenas la golpeó hasta la muerte y luego la descuartizó, según los primeros datos de la autopsia preliminar practicada a los restos óseos de la mujer que fueron encontrados el pasado 11 de marzo en casa de su vecino, Julián González, detenido por el crimen.

Según ha podido saber el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, los resultados del análisis forense han revelado que la víctima, desaparecida de su casa en Hornachos (Badajoz) desde el 9 de mayo de 2017, presenta múltiples traumatismos en el cráneo, así como fracturas en la cara y en el torso, con rotura de varias costillas.

Hueso hiodes

El examen médico forense realizado a los restos de Francisca ha revelado además una fractura en el hueso hioides, compatible con un traumatismo laríngeo, una lesión habitual en casos en los que la víctima ha sido estrangulada. Todo indica que Francisca sufrió una brutal paliza. Según el informe preliminar de la autopsia, todas las lesiones traumáticas que presentan los restos de la mujer constituyen, con una alta probabilidad, las causas de su muerte, no siendo estas causas excluyentes entre sí.

Julián González, el vecino de Hornachos detenido por su asesinato, llevaba meses en el radar del marido y los hijos de Francisca Cadenas, así como en el de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que empezó a investigar el caso el verano de 2024, cuando la mujer llevaba más de seis años desaparecida.

Un tío enfermo

La noche que Francisca desapareció, Julián estaba en su casa, situada a solo tres viviendas de distancia de la de la mujer, cuidando de su tío enfermo.

Esa fue la excusa que habría utilizado para impedir la entrada a su casa al menor de los hijos de Francisca, José Antonio Meneses, cuando el joven llamó a su puerta poco después de que su madre saliera un momento de casa con lo puesto para acompañar a unos amigos hasta su coche y nunca no regresara.

Cerró la puerta

José Antonio, que aquella noche de 2017 fue casa por casa, preguntando a todos sus vecinos si habían visto a su madre, sospechó de Julián cuando este le contestó de manera "fría y escueta" que su madre no estaba con él y le cerró la puerta.

A veinte metros de casa

Casi nueve años después de la desaparición, las pesquisas de la UCO han demostrado que la familia de Francisca estaba en lo cierto y que las respuestas a lo ocurrido estaban a solo veinte metros de su casa.

El pasado miércoles, los agentes hallaron los restos óseos de la mujer enterrados en el patio de la casa en la que Julián González y su hermano Manuel han vivido todos estos años, mientras la familia de Francisca la buscaba y luchaba por obtener respuestas.

Exculpa a su hermano

Tras el hallazgo, Julián declaró ante los agentes y asumió su "culpa en los hechos", sin dar detalles y respondiendo solo a la preguntas de su abogado. Aseguró, además, que su hermano no sabía nada.

La Guardia Civil no lo cree. Según ha sabido este medio, los investigadores consideran que hay indicios suficientes para concluir que los dos hermanos participaron, aunque con distintos grados de implicación, en el crimen.

Los agentes comprobaron que la noche en que desapareció Francisca, el mayor de los dos hermanos, Manuel, estuvo en el Hospital de Mérida, cuidando de un familiar, pero el rastro de la mujer se pierde a las once de la noche y Manuel volvió a su casa en Hornachos entre las doce y media y la una de la madrugada, según las pesquisas.

Enterrar el cuerpo

De acuerdo con las investigaciones, los dos hermanos tardaron "varios días" en hacer las "obras de excavación" que llevaron a cabo para enterrar los restos de su vecina en el patio trasero de la vivienda. Antes de ocultar el cuerpo, lo descuartizaron.

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La investigación no ha permitido averiguar si aquella noche Francisca entró voluntariamente o mediante engaño a la casa de los hermanos González, pero según las fuentes consultadas por este medio las diligencias practicadas durante estos meses por la UCO apuntan a que el crimen podría tener una motivación sexual.