Sustración
Detenido en Palma por apropiarse de 1.000 euros con la tarjeta de un amigo
La víctima, una persona de avanzada edad, le había dejado las llaves de su casa mientras estaba ingresado en el hospital
Agentes de la Policía Nacional arrestaron el pasado jueves a un joven por un delito de estafa, por apropiarse de más de 1.000 euros de un amigo, un hombre de avanzada edad, tras sustraerle la tarjeta de crédito cuando estaba ingresado en el hospital. La víctima descubrió que le habían vaciado la cuenta cuando le informaron de que no tenía dinero para abonar la mensualidad de la hipoteca.
Los hechos, según informa la Policía Nacional, ocurrieron el pasado mes de diciembre, cuando la víctima, una persona de avanzada edad, tuvo conocimiento de que la mensualidad de su hipoteca no había sido abonada por falta de saldo en su cuenta. Ante lo sucedido, el hombre acudió a pedir explicaciones a su entidad bancaria. Allí, le informaron de que no tenía dinero en la cuenta, a pesar de haber cobrado la paga doble durante el mes de diciembre.
El hombre solicitó un extracto bancario observando que, en fechas anteriores, en las que había estado hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital, alquien había realizados sin su consentimiento más de diez extracciones de dinero de su cuenta en cajeros automáticos.
Tras comentarle lo ocurrido a su cuidadora, los dos sospecharon de un joven, amigo del afectado, que tenía las llaves de su vivienda. La víctima se las había dejado, antes de ingresar en el hospital, para que pasara de vez en cuando y comprobara que todo estaba bien.
La cuidadora se citó con el joven, que le confesó que había sacado el dinero porque creyó que el anciano iba a fallecer en el hospital. El presunto autor también explicó que se apropió de manera ilícita del dinero para pagar diversas deudas.
Tras recibir la denuncia de lo ocurrido, el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional inició una investigación. Los agentes realizaron varias pesquisas y el pasado jueves arrestaron al joven como presunto autor de un delito de estafa.
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