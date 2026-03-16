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Castilla - La Mancha

Acordonan el centro de Cuenca por una mochila junto a la Subdelegación del Gobierno

La zona lleva más de dos horas acordonada tras la aparición de la mochila

Imagen de la ciudad de Cuenca.

Imagen de la ciudad de Cuenca.

EFE

Toledo

La Policía Nacional ha acordonado el centro de Cuenca por la aparición de una mochila abandonada junto el edificio de la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

La zona lleva más de dos horas acordonada tras la aparición de la mochila, que está colocada en un lateral del edificio, junto al patio de la Subdelegación del Gobierno.

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