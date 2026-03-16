Investigación
Dos detenidos por la muerte de un hombre calcinado en febrero en Cádiz
La Policía Nacional ha practicado los arrestos tras hallarse el cuerpo de la víctima dentro de un vehículo en El Puerto de Santa María
Redacción
La Policía Nacional de Cádiz ha confirmado la detención de dos personas como presuntas autoras del homicidio de un hombre ocurrido el pasado 25 de febrero en un carril de tierra de la localidad de El Puerto de Santa María, donde el cuerpo de la víctima fue localizado calcinado en el interior de su vehículo.
Tal y como ha avanzado la Policía, la investigación, desarrollada por los grupos UDEV de Cádiz y El Puerto de Santa María, se inició tras la denuncia por desaparición presentada por un familiar de la víctima y ha culminado ahora con estas dos detenciones.
Registros policiales
Desde primera hora de la mañana de este lunes 16 de marzo la Policía ha ejecutado varios registros en domicilios de El Puerto de Santa María en relación con el homicidio de este hombre, donde se han hallado armas largas y machetes.
El dispositivo policial durante los registros ha estado integrado por agentes del Grupo de Investigación de la UDEV de Cádiz y de El Puerto de Santa María, así como unidades del GOES, UPR, medios aéreos y Policía Científica.
Esta previsto que este martes, el jefe provincial en funciones, comisario principal Francisco Javier Vidal y Delgado-Roig, ofrezca una rueda de prensa para ampliar más detalles sobre este caso en la Comisaría Provincial de Cádiz.
- Multado con 200 euros por sufrir un avería, colocar la baliza v-16 pero no tener el kit obligatorio a mano: la Guardia Civil intensifica la vigilancia a pocos días de Semana Santa
- Multado con 200 por tener un accidente, colocar la baliza v-16, pero no llevar también la v-19: la Guardia Civil extrema la vigilancia de cara a Semana Santa
- Consternación en el colegio San Fernando de Avilés por el fallecimiento de uno de sus alumnos, de 5 años
- Multado por 200 euros por abrir la guantera del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los conductores tras la norma del Reglamento de Circulación
- La Seguridad Social confirma el adiós a los coeficientes reductores de la jubilación anticipada y cobrarla íntegra: 'Puede adelantar su jubilación respecto de la edad ordinaria sin penalización en la cuantía'.
- Uno de los chiringuitos más famosos de Asturias busca dueño: frente a una playa 'top' y a concurso por 35.715 euros al año
- Apuñalado un conductor de un autobús 'búho' que cubría la línea entre Langreo y Oviedo: sufre un corte profundo en el cuello y el agresor está identificado
- Las Casas Baratas del barrio gijonés de El Coto cumplen 100 años desde su planificación: 'Es un orgullo vivir aquí