Investigación
Dos detenidos por un posible asesinato machista en Huesca
Los arrestos están relacionados con el hallazgo del cadáver de una mujer el pasado 18 de enero en un barranco de la localidad de Colungo
La Guardia Civil detuvo el pasado viernes a dos vecinos de Barbastro (Huesca) por un posible asesinato machista en Colungo, otro municipio oscense perteneciente a la comarca del Somontano. El hallazgo del cadáver se produjo el 18 de enero de este año en el barranco de Las Palomeras por parte de un grupo de senderistas. A lo largo de este lunes han pasado a disposición judicial los dos detenidos mientras que a un tercero se le toma declaración como investigado. Hoy también han sido citados otros tres testigos.
- Multado por 200 euros por abrir la guantera del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los conductores tras la norma del Reglamento de Circulación
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
- Nuevo examen para mayores de 65 años para renovar el permiso de conducir: novedad tras la obligatoriedad de la baliza v-16
- Cambio en las Zona de Bajas Emisiones y adiós a la multa de 200 euros: 'Permitirá la circulación de los coches sin etiqueta
- Muere el escritor Bryce Echenique, casado con una asturiana, y amigo íntimo de Juan Benito Argüelles y Ángel González
- Laviana ya saborea el cabritu: la fiesta culinaria comienza con un elevado volumen de reservas y un amplio programa lúdico
- Paco Arango, presidente de la Fundación Aladina: 'He acompañado a muchos niños con cáncer y eso me dió una butaca en primera fila del mayor espectáculo del amor
- La euforia se desata en Oviedo: la ciudad pasa el examen y llega a la final para ser Capital Europea de la Cultura en 2031