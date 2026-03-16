Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

En Villavicencio de los Caballeros

Muere una mujer tras caer dentro de una calefacción tipo gloria en Valladolid

La víctima, de 75 años, cayó en el sistema de conducción subterránea similar al suelo radiante actual

Ambulancia de soporte vital básico Sacyl.

Ambulancia de soporte vital básico Sacyl. / EP

EFE

Valladolid

Una mujer de unos 75 años ha fallecido este lunes en una vivienda de Villavicencio de los Caballeros, en Valladolid, al caer dentro del hueco de una gloria, un sistema de calefacción mediante conducción subterránea que se utiliza aún en algunos pueblos, similar al suelo radiante actual.

El servicio autonómico de emergencias 1-1-2 ha explicado en su web que en torno a la una de la tarde de este lunes una llamada les ha alertado de la caída y han movilizado a varios servicios de auxilio y sanitarios.

En concreto, la sanidad regional ha movilizado un equipo médico, una ambulancia soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.

Noticias relacionadas

En el lugar del suceso, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento de la mujer por lo que se ha anulado la ambulancia y el helicóptero medicalizado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por sufrir un avería, colocar la baliza v-16 pero no tener el kit obligatorio a mano: la Guardia Civil intensifica la vigilancia a pocos días de Semana Santa
  2. Multado con 200 por tener un accidente, colocar la baliza v-16, pero no llevar también la v-19: la Guardia Civil extrema la vigilancia de cara a Semana Santa
  3. Consternación en el colegio San Fernando de Avilés por el fallecimiento de uno de sus alumnos, de 5 años
  4. Multado por 200 euros por abrir la guantera del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los conductores tras la norma del Reglamento de Circulación
  5. La Seguridad Social confirma el adiós a los coeficientes reductores de la jubilación anticipada y cobrarla íntegra: 'Puede adelantar su jubilación respecto de la edad ordinaria sin penalización en la cuantía'.
  6. Uno de los chiringuitos más famosos de Asturias busca dueño: frente a una playa 'top' y a concurso por 35.715 euros al año
  7. Apuñalado un conductor de un autobús 'búho' que cubría la línea entre Langreo y Oviedo: sufre un corte profundo en el cuello y el agresor está identificado
  8. Las Casas Baratas del barrio gijonés de El Coto cumplen 100 años desde su planificación: 'Es un orgullo vivir aquí

Un informe técnico sobre el accidente de Adamuz apunta a una caída de tensión compatible con la rotura de la vía 22 horas antes

Un informe técnico sobre el accidente de Adamuz apunta a una caída de tensión compatible con la rotura de la vía 22 horas antes

Así es el centro de pilates que completa todos los locales disponibles en el Bulevar del Vasco, en Oviedo

Así es el centro de pilates que completa todos los locales disponibles en el Bulevar del Vasco, en Oviedo

El martirio de Santa Olaya se esconde en la colegiata San Juan Bautista de Gijón

El martirio de Santa Olaya se esconde en la colegiata San Juan Bautista de Gijón

El martirio de Santa Olaya se esconde en la colegiata San Juan Bautista de Gijón (en imágenes)

El martirio de Santa Olaya se esconde en la colegiata San Juan Bautista de Gijón (en imágenes)

El profesorado de asturiano y eonaviego irá ante el Congreso para pedirle al Ministerio de Educación una solución: "Si no vemos avances volveremos a las movilizaciones"

El profesorado de asturiano y eonaviego irá ante el Congreso para pedirle al Ministerio de Educación una solución: "Si no vemos avances volveremos a las movilizaciones"

La nueva cancha deportiva de Oviedo que costará 1,7 millones de euros

La nueva cancha deportiva de Oviedo que costará 1,7 millones de euros

Más quejas en el polideportivo de El Cristo, en Oviedo: los usuarios denuncian cancelaciones en las clases de tenis

Más quejas en el polideportivo de El Cristo, en Oviedo: los usuarios denuncian cancelaciones en las clases de tenis

Abren juicio contra el humorista Héctor de Miguel 'Quequé' por acoso a la presidenta de Abogados Cristianos

Abren juicio contra el humorista Héctor de Miguel 'Quequé' por acoso a la presidenta de Abogados Cristianos
Tracking Pixel Contents