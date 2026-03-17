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Catarroja

Herido en estado crítico un niño de dos años tras caer al vacío desde un cuarto piso en Valencia al escuchar la música de una falla

El menor, de dos años, se ha asomado al balcón al escuchar la banda que tocaba justo debajo de su casa y se ha precipitado accidentalmente

Los padres y otros familiares estaban con él, con lo que todo apunta a un accidente

La ambulancia del SAMU, en el lugar del accidente, mientras el equipo médico atiende al niño.

La ambulancia del SAMU, en el lugar del accidente, mientras el equipo médico atiende al niño. / Levante-EMV

Teresa Domínguez

Ada Dasí

València

Un niño de corta edad se encuentra en estado crítico como consecuencia de las lesiones sufridas al caer al vacío desde el balcón de su casa, en la avenida de la Rambleta, en Catarroja. De momento, se desconoce en qué estado se encuentra, ya que está siendo atendido en el servicio de urgencias del Hospital La Fe tras el gran trabajo del equipo médico del SAMU desplazado al lugar. Al parecer, se habría precipitado desde un cuarto piso al asomarse para ver una charanga fallera.

Según las primeras informaciones que han trascendido, el menor, de dos años, aunque está muy cerca de cumplir los tres, estaba en casa con sus padres y otros familiares. En un momento de descuido, el pequeño ha salido solo al balcón, atraído por la música de una banda que acompañaba a una comisión fallera que visitaba la falla La Rambleta, justo debajo de la casa del niño

Han sido los falleros de La Rambleta, precisamente, quienes han alertado al teléfono de Emergencias 112 sobre las 19.15 horas. La caída se ha producido justo en el momento en que había un elevado número de niños en ese punto, ya que era la comisión infantil de los visitantes quien se encontraba junto al monumento infantil de La Rambleta.

Los padres serán interrogados

Inmediatamente han acudido patrullas de la Policía Local de Catarroja, así como de la Guardia Civil, y los servicios sanitarios, que han iniciado de inmediato las maniobras para tratar de salvar la vida al niño, quien ha sido trasladado en estado muy grave en esa misma ambulancia del SAMU al Hospital La Fe de València. A la llegada del equipo médico de urgencia, el niño estaba en parada cardiorrespiratoria y por fortuna el facultativo y el resto del equipo han logrado estabilizar al menor después de casi una hora. De todos modos, los médicos son pesimistas sobre la evolución del pequeño, del que se desconoce si tiene más hermanos.

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El Equipo de Policía Judicial de Alfafar-Catarroja es quien ha asumido la investigación de este incidente, ocurrido en el número 69 de la avenida de La Rambleta de Catarroja, que apunta a un desgraciado accidente sin ningún tipo de responsabilidad penal.

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