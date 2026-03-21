Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

Investigación abierta

Detenido por quemar un piso con una mujer dentro en Les Franqueses del Vallès (Barcelona)

Los vecinos del resto de viviendas se han evacuado por sus propios medios

Los bomberos de Barcelona durante una intervención.

Los bomberos de Barcelona durante una intervención. / BCN bombers

EFE

Los Mossos d'Esquadra han detenido este sábado a un hombre como presunto autor del incendio de una vivienda en Les Franqueses del Vallès (Barcelona), dentro de la cual había una mujer, han informado fuentes de la policía catalana.

El suceso ha tenido lugar sobre las once y media de la noche en un piso de un edificio ubicado en la calle Sant Joaquim de esa localidad vallesana, del que se han evacuado por sus propios medios los vecinos del resto de viviendas del inmueble, han informado fuentes de los Bombers de la Generalitat.

El incendio, han indicado las fuentes de los Mossos, no ha provocado ningún herido. Los bomberos han acudido al lugar con seis dotaciones, cuyos efectivos han sofocado las llamadas poco antes de la medianoche.

Noticias relacionadas

Los Mossos han abierto una investigación para determinar las causas que han llevado al detenido a provocar este fuego.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La guerra de Irán golpea al aeropuerto de Asturias: ya hay al menos un vuelo cancelado
  2. Bob Esponja, la receta para que los niños aprendan a hacer una resucitación cardiopulmonar en Piedras Blancas: 'Hay que adaptarse para que les sea más fácil
  3. El transitado puente de Oviedo que volverá a abrir: costará 900.000 euros y las obras durarán siete mses
  4. Multado con 100 euros por bajarse del coche echar gasolina, que se ha encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  5. Arranca la nueva vida del edificio de Minas en Oviedo: ochenta trabajadores de la Universidad se instalarán después de Semana Santa
  6. Un incendio por la noche calcina parte de la conocida Parilla Los Sauces en Avilés
  7. Es uno de los momentos más duros desde que abrimos', sostienen los propietarios de la parrilla avilesina arrasada por el fuego de madrugada
  8. Una comunidad de vecinos en Avilés denuncia vivir "encerrados" en su propia casa, unos escalones y un tramo de acera que ellos mismos tuvieron que reformar les separa de la calle: "Ni la ambulancia ni los taxis pueden pasar"

Televisión, spa e hilo musical para las mascotas mejor cuidadas: el novedoso hotel canino que acaba de abrir sus puertas en Castrillón

Televisión, spa e hilo musical para las mascotas mejor cuidadas: el novedoso hotel canino que acaba de abrir sus puertas en Castrillón

La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel obligatorio: hasta 500 euros de multa por no tenerlo encima

La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel obligatorio: hasta 500 euros de multa por no tenerlo encima

El análisis de Josu Uribe sobre el rival del Sporting: Las Palmas y su virtud defensiva

El análisis de Josu Uribe sobre el rival del Sporting: Las Palmas y su virtud defensiva

Fallece calcinado Baldomero Argüelles, exdelegado de Defensa, mientras realizaba una quema en una finca de Grado

Fallece calcinado Baldomero Argüelles, exdelegado de Defensa, mientras realizaba una quema en una finca de Grado

La dura realidad tras la espera de la valoración de la dependencia: "O nos dan la ayuda ahora o mi madre será la siguiente en la lista de fallecidos"

La dura realidad tras la espera de la valoración de la dependencia: "O nos dan la ayuda ahora o mi madre será la siguiente en la lista de fallecidos"

Eduardo "Beto" Fernández, el exfutbolista argentino que jugó con Maradona y forma parte del cuerpo técnico del Oviedo City

De enfrentarse a los "cebollitas" de Maradona a ser entrenador en La Corredoria: la historia de "Beto" Fernández

De enfrentarse a los "cebollitas" de Maradona a ser entrenador en La Corredoria: la historia de "Beto" Fernández

Suárez “Cohete” gana el rallye de La Nucia

Suárez “Cohete” gana el rallye de La Nucia
Tracking Pixel Contents