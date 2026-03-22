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Muere un aficionado del Racing de Santander tras una discusión con uno del Albacete
El detenido pasará a disposición judicial este lunes
EP
El hombre fallecido el sábado por la tarde en Santander tras una discusión era aficionado del Racing de Santander y el detenido por estos hechos llevaba una camiseta del Albacete, si bien ambos son vecinos de la capital cántabra, según han confirmado este domingo a Europa Press fuentes policiales.
Los dos equipos, Racing y Albacete, disputaban este sábado un partido en los Campos de Sport de El Sardinero a las 16.15 horas, poco antes de que se produjeran los hechos.
El 091 de la Policía Nacional recibió una alerta, sobre las 16.00 horas, que informaba de una agresión en la calle Simón Cabarga de Santander, a donde desplazó dotaciones, que localizaron en la plaza del mismo nombre a dos hombres que estaban asistiendo a otro, de mediana edad, que estaba tumbado en la calle y con una herida sangrante en la cabeza. Poco después, los servicios sanitarios prestaron una primera asistencia en el lugar al herido, que posteriormente fue trasladado a Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde falleció posteriormente.
La Policía Nacional localizó y detuvo en el lugar al presunto autor de los hechos, que trasladó a sus dependencias, e inició una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido. Las primeras averiguaciones apuntan a que el suceso se produjo tras una discusión entre ambos, vecinos de Santander. La víctima era un aficionado del Racing y el detenido vestía una camiseta del Albacete, de lo que se ha dado cuenta a la Oficina Nacional de Deportes.
La previsión es que el detenido pase a disposición judicial este lunes, 23 de marzo, pues la Policía Nacional sigue practicando diligencias. Cuando haya completado el atestado, lo pasará a disposición de la jueza, junto con el detenido, que se encuentra de guardia este fin de semana y que corresponde a la Plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Santander.
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