Detenidos cinco jóvenes por el crimen del violinista americano en un edificio abandonado de Sagunto

La investigación del homicidio de un violonista americano que vivía en un edificio abandonado a las afueras de Sagunt, Djinn Maury, de 39 años, ha permitido la detención de cinco jóvenes de edades comprendidas entre 21 y 26 años por su presunta implicación en esa muerte violenta que se descubrió de forma casual cuando su cuerpo fue hallado en estado de descomposición en abril del año pasado.

La Guardia Civil ha llevado a cabo los arrestos en las localidades valencianas de Paterna y Burjassot pero también en Benicarló (Castellón).

El violinista, como avanzó Levante-EMV, murió desangrado en el conocido como 'Taller del Alemán' tras recibir varias cuchilladas, una de las cuales le afectó a los vasos femorales.

Rastros de sangre en las escaleras de acceso al lugar donde residía el joven. / Guardia Civil

Su cadáver fue descubierto el pasado 1 de abril de 2025 cuando su cuerpo se encontraba en estado avanzado de descomposición y, aunque no fue hasta practicarle la autopsia cuando se confirmó el homicidio, los rastros de sangre hallados en las escaleras de acceso a la habitación donde residía el joven apuntaban desde el principio a una muerte violenta.

El Grupo de Homicidios asumió la investigación y se practicó, por parte de Especialistas del Laboratorio de Criminalística de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, una inspección ocular en el lugar del hallazgo del cadáver, donde obtuvieron restos biológicos en distintas plantas del edificio.

Un agente, en el lugar donde ocurrió el crimen. / Guardia Civil

Días más tarde del hallazgo, los agentes llevaron a cabo la identificación de la persona fallecida, un ciudadano de nacionalidad americana. Todas las muestras fueron remitidas al departamento de biología del Servicio de Criminalística. Recibidos los resultados, los investigadores obtuvieron perfiles genéticos de la víctima, así como de un hombre que ya se encontraba registrado en las bases policiales.

Atacado en enero

Los agentes, tras realizar distintas diligencias judiciales en el marco de la investigación, pudieron constatar varios puntos que determinaron el momento exacto de los hechos y los presuntos implicados: que fue la noche del 25 al 26 de enero cuando se cometió el homicidio y que esa misma madrugada, como consecuencia de las heridas producidas en la agresión, en torno a las 3.00 horas el presunto autor se desplazó a un centro de salud, desde donde fue derivado a urgencias de un centro hospitalario para su cura.

Como consecuencia de la investigación desarrollada por los agentes, se concretó la posible implicación en los hechos de, al menos, cuatro hombres más que habrían participado en distintos grados.

La investigación, llevada a cabo por el Grupo de Homicidios y Personas Desaparecidas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia, ha permitido detener en las tres localidades a los cinco hombres, cuatro de ellos son de nacionalidad española y uno lituana.

Las diligencias han sido entregadas en el Juzagdo de Instrucción de Sagunt nº 4.