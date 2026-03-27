Sucesos
Detenido y puesto en libertad tras una doble violación a una menor en Zamora
La víctima, de 17 años, acudió al Hospital y denunció los hechos tras ser agredida sexualmente en el domicilio de su expareja, un joven de 22 años
J. A. Gil
La jueza de guardia en Benavente (Zamora) decretó el martes la libertad con medidas de alejamiento para un joven de 22 años detenido por la presunta doble violación de una menor de 17 años en Benavente. El arrestado, que había sido puesto a disposición judicial tras su detención por la Guardia Civil, quedó en libertad con la prohibición expresa de acercarse o comunicarse con la víctima.
La relación entre ambos se remontaba a unos tres meses atrás, periodo durante el cual la menor llegó a denunciar al joven por violencia de género. Esa denuncia motivó su inclusión en el sistema Viogen, el protocolo estatal de seguimiento y protección de víctimas. Sin embargo, la joven retiró posteriormente la denuncia o no la ratificó, lo que provocó que el caso fuese dado de baja del sistema.
El lunes, ambos quedaron nuevamente y la menor acudió a la vivienda del joven, situada frente al cuartel de la Guardia Civil en Benavente. Según denunció después, en el interior del domicilio fue agredida sexualmente. La joven relató haber sufrido una doble violación, anal y vaginal, durante el encuentro.
Tras los hechos, la víctima acudió al Hospital de Benavente, donde fue atendida por el personal sanitario. Allí se confirmó la existencia de la doble violación denunciada. El centro activó el protocolo por violencia de género, lo que implicó la comunicación inmediata a la Guardia Civil y la intervención de los servicios forenses.
El forense emitió un informe confirmando la violación de la menor, respaldando con evidencia médica la denuncia. Con ese informe y la activación del protocolo, la Guardia Civil procedió a la detención del joven sudamericano el martes por la mañana, poniéndolo posteriormente a disposición judicial. Seguidamente quedó en libertad.
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