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Mallorca

Tres detenidos por brutales agresiones a cinco jóvenes en discotecas y en la calle en Palma

Cuatro de las víctimas sufrieron fracturas en el rostro como consecuencia de los golpes recibidos

Una agente del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ante el ordenador.

Una agente del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ante el ordenador. / POLICÍA NACIONAL

Lorenzo Marina

Palma

Un grupo de tres jóvenes, de nacionalidad española, propinaron presuntamente palizas sin motivación aparente a otras tantas víctimas en discotecas, a la salida y en la vía pública en Palma. A uno de ellos, además, se le atribuye otro violento ataque a dos afectados más. Como consecuencia de los golpes recibidos, cuatro afectados sufrieron diversas fracturas en su rostro. Agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional les han detenido por dos presuntos delitos de lesiones.

El primero de los ataques se perpetró el pasado mes de julio a la salida de una discoteca en un polígono industrial de Palma. De manera repentina, tres individuos empezaron a golpear a dos jóvenes sin provocación previa. Cada uno de ellos sufrió una fractura de mandíbula y otra de pómulo. Una mujer, que estaba en las inmediaciones, trató de parar la pelea. Sin embargo, ella también fue empujada y golpeada y sufrió diversos hematomas y laceraciones.

Tras interponer los afectados la correspondiente denuncia, investigadores del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se encargaron del caso y poco después lograron identificar a los tres presuntos agresores. A continuación realizaron diversas pesquisas para esclarecer los hechos.

Dos ataques más

Tras la investigación, los agentes del Grupo de Homicidios lograron detener este jueves a los tres presuntos agresores por dos delitos de lesiones. También averiguaron que uno de ellos habría intervenido en otras dos agresiones más.

Noticias relacionadas

Así, una de las agresiones tuvo lugar el pasado mes de diciembre en el barrio palmesano de Corea. Un grupo de personas increpó a dos jóvenes. De repente, uno de los primeros propinó un puñetazo a una de las víctimas y le rompió los huesos nasales. Este mismo individuo tomó parte en otro ataque ocurrido el pasado mes de noviembre en una pista de baile de una discoteca de un polígono industrial. El afectado recibió un puñetazo por la espalda, que le alcanzó el rostro y le provocó la fractura de la mandíbula.

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