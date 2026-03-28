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En Mogán

Hallado el cadáver de una menor en la costa de Gran Canaria

La Guardia Civil investiga las causas de la muerte de la adolescente, una turista de 15 años y origen noruego

Puerto Deportivo de Puerto Rico.

Puerto Deportivo de Puerto Rico. / Hola Islas Canarias

Carlota Barcala

Las Palmas de Gran Canaria

La Guardia Civil investiga el fallecimiento de una menor localizada este sábado por la mañana en la costa de Mogán. La víctima es una adolescente de 15 años que se encontraba de vacaciones con su familia en el sur de Gran Canaria. Los agentes mantienen todas las hipótesis abiertas.

Fue pasadas las 10.30 horas de la mañana de este sábado cuando el Cecoes 112 recibió el aviso sobre el hallazgo del cadáver. Testigos vieron un cuerpo flotando entre Puerto Base y Balito, en la costa de Puerto Rico. Al enclave acudieron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Bomberos del Consorcio de Emergencias de Puerto Rico, Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación.

Aunque en un primer momento los alertantes apuntaban a que el cadáver correspondía a una persona sin hogar de la zona, tras el rescate se confirmó que el cuerpo sin vida era el de una joven.

Las autoridades habían recibido la denuncia de desaparición de una menor, turista, de 15 años y origen noruego, que se alojaba con su familia en unos apartamentos de la zona de Barranco Agua La Perra. Tras el rescate del cuerpo, los familiares de la víctima la identificaron.

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Agentes de la Guardia Civil se han hecho cargo del caso y mantienen todas las hipótesis abiertas. El cuerpo sin vida ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se le realizará la autopsia para aclarar las causas del fallecimiento.

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