Desalojado
Una explosión en un hotel de Almuñécar (Granada) deja un trabajador herido grave
El hotel Olas de Almuñécar, con un 60% de ocupación en el momento del suceso, ha sido desalojado tras la explosión que afectó a la última planta y causó daños en el edificio
EFE
Un trabajador ha resultado herido este lunes tras una explosión, al parecer de gas, que se ha producido en la última planta del hotel Olas de Almuñécar (Granada), situado en pleno centro del municipio y que ha sido desalojado como medida de seguridad.
Según ha informado a EFE el servicio de Emergencias 112 de Andalucía, el suceso ha ocurrido sobre las 13.10 horas de este lunes en la última planta del hotel Olas de Almuñécar, situado en la Avenida de Europa, cuando por causas que se están investigando se ha producido una fuerte deflagración, mientras un trabajador se encontraba cargando la caldera de gas.
El trabajador, perteneciente a la empresa suministradora del combustible para la caldera del hotel, ha sido trasladado al Hospital Santa Ana de Motril en estado grave, y han sido atendidos varios bomberos, sin gravedad, por inhalación de humos.
La deflagración ha ocasionado un fuerte “estruendo” y un incendio en la cuarta planta del hotel y ha dañado a la parte superior del edificio, con la caída de cascotes a calles cercanas, según han informado a EFE fuentes municipales.
El hotel se encontraba en ese momento al 60 % de su ocupación, con algo menos de medio centenar de personas, que han tenido que ser desalojado como medida de precaución y mientras los servicios de emergencia trabajan en el lugar, según ha indicado el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz.
Hasta el lugar se han trasladado bomberos de Almuñécar, así como Guardia Civil, Policía Local, Protección civil y servicios de Emergencia.
También se ha dado parte a la Inspección de Trabajo y al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, al tratarse de un accidente de trabajo.
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