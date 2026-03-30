Investigación
La familia de Déborah pide que se remita el caso a la UCO de la Guardia Civil: "Seguimos luchando"
Los abogados han remitido un escrito al Tribunal de Instancia de Tui, que archivó la causa en 2024, para que éste cuerpo policial empiece de "cero" con una nueva investigación
Marta Fontán
La familia de Déborah Fernández ha solicitado al Tribunal de Instancia de Tui que remita el caso a la UCO de la Guardia Civil para que "empiece de cero" y abra una nueva investigación, concretamente a partir de la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo de este cuerpo policial. Esta petición se produce después de que en 2024, tras la reapertura del caso en 2019, se archivase judicialmente este procedimiento, de cuya investigación policial se encargó la Policía Nacional.
"Hoy damos un paso más. El equipo legal ha solicitado que la investigación pase a manos de la UCO de la Guardia Civil. Porque creemos, con firmeza, que este caso necesita una nueva mirada, mentes limpias y una investigación real, desde el principio. Porque hay errores que no pueden seguir marcando el destino de la verdad. No buscamos culpables a la ligera. Buscamos la verdad", afirma la familia de la joven desaparecida y hallada muerta en 2002.
"Porque el archivo de una causa no puede ser el final cuando quedan tantas preguntas abiertas. Porque Débora merece justicia. Y su familia, también. Seguimos creyendo. Seguimos luchando", manifiestan.
Suscríbete para seguir leyendo
- Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
- Iberia abandona Asturias tras 58 años (con un único precedente): 'Es una pena, pero esperamos volver
- Multado con 200 euros un conductor por no tener la segunda baliza v-16 en el coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en Semana Santa en busca de este dispositivo
- Eugenio y Teresa llegaron hace un año a La Fresneda y están felices: 'Aquí hacemos todo a pie
- Atención conductores Asturianos: la Guardia Civil revisa las guanteras tras el anuncio en la autovía A-66
- Un hombre fallece en el incendio de un almacén de bazar en La Felguera
- Incendio mortal en Langreo: 'Su mujer estaba convencida de que el marido estaba dentro del almacén porque había ido a colocar material; es terrible
- Atención conductores asturianos: el nuevo radar de velocidad que se activa hoy en la A-66 y ya multa